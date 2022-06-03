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Honda'dan şaşırtıcı karar: Yeni parçalar Espargaro yerine Nakagami'ye devredilecek

Honda, normalde Marc Marquez için getirdiği yeni parçaları Takaaki Nakagami'ye devretme kararı aldı. Bu da diğer fabrika sürücüsü Pol Espargaro'nun eski motosikletle devam edeceği anlamına geliyor.

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Çeviren:
Altay Gök
Honda'dan şaşırtıcı karar: Yeni parçalar Espargaro yerine Nakagami'ye devredilecek
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Geçtiğimiz hafta Marquez'in RC213V'sine yeni bir şasi getiren takım, altı kez dünya şampiyonunun ameliyat olacağı ve bir süreliğine pistlerden uzak kalacağı açıklandıktan sonra bu parçaların LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'ye devredilmesine karar verdi. 

Honda'nın bu kararı, Espargaro'nun geleceğinin ciddi şekilde tartışıldığı bir zamanda geldi

Espargaro Perşembe günü şunları söyledi: "Marc, son yarışta yeni bir şasi test ediyordu, özellikle şaside ciddi adımlar atılmış durumda. Honda bu parçaları aynı zamanda bir fabrika sürücüsü olan Taka'ya devretmeye karar verdi."

"Sezon başından beri yaptığımı yapacak ve sahip olduklarımla savaşmaya devam edeceğim. Hepsi bu." 

"Olup bitenleri sorgulamak bana düşmez, Honda bir karar verdi ve ben de buna uyacağım."

"Ben bir sürücüyüm ve motosikleti olabildiğince hızlı sürmeliyim. Her hafta sonu yapmaya çalıştığım şey bu. Yeni parçaları kimin alacağı veya motosikleti kimin geliştireceği tamamen Honda'ya bağlı, dolayısıyla motosikletlerle kim ilgileniyorsa onunla konuşmanız gerekecek, bu benim işim değil."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tabii ki motosikletimdeki en son yenilikleri ve durumu iyileştirmek için yeni parçalara ihtiyacım var, özellikle de durum pek iyi değilse."

"Bunu tersine çevirmek için çok sayıda yeni parça gerekmekte, ancak sadece yeni bir şasi ile yeni bir arka maşaya sahibiz, bunları da Taka kullanacak."

"Kızgın değilim, bu Honda'nın aldığı bir karar ve bunu kabul ediyorum. Elimdeki motosikletle olabildiğince hızlı süreceğim."

"Taka yeni parçaları deneyebilecek kapasitede bir sürücü, fabrika ile arasındaki bağ da bana göre çok daha sağlam. Elde ettiği bu fırsata sonuna kadar saygı duyuyorum." 

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