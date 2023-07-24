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Honda'da mutlu olmayan Mir'in yeni hedefi Ducati mi?

Son haberlere göre Repsol Honda'da mutlu olmayan Joan Mir, takımdan ayrılmak için seçeneklere bakıyor, önceliği ise Ducati bünyesine geçiş yapmak.

Altay Gök
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Joan Mir, Repsol Honda Team

Suzuki'nin MotoGP'den çekilmesinin ardından Repsol Honda ile anlaşan Joan Mir için işlerin hiç iyi gittiği söylenemez.

Motosikletin sürüş sorunlarından epey etkilenen Mir, hiç hata yapmayan bir isimden neredeyse her yarış kendini yerde bulan bir isme dönüştü.

Tıpkı eski takım arkadaşı gibi Honda bünyesinde bulunmaktan memnun olmadığı söylenen Mir'e dair son söylentiler, kendisinin Ducati ile görüşmelere başladığı.

Motosprint'in haberine göre Honda'dan ayrılmakla ilgili "bazı şartları araştırdığı" düşünülen Mir, olası bir ayrılık durumunda Ducati'yi hedefliyor.

Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa kendisinin gidebileceği iki adres var: Fabio Di Giannantonio'nun ayrılığıyla bir koltuğu boşa çıkacak Gresini ve Johann Zarco'nun ayrılması durumunda Pramac.

Ancak aynı habere göre kendisinin koltuk mücadelesini kazanamaması ihtimal dahilinde, nitekim Gresini için asıl yazılan isim, Moto2 şampiyona lideri Tony Arbolino.

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