Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor

Alex Marquez, Stefan Bradl ve Cal Crutchlow, sıralamalarda ön lastikten de maksimumu almakta zorlandıklarını belirttiler.

Özellikle Honda'nın 2020 motosikleti bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan motosiklet oldu. Arka lastikteki ekstra yol tutuşu, frenleme esnasında motordaki dinginlik sorunuyla birleşince sürücüler özellikle tek turda performans çıkarmada sorun yaşadılar.

Ancak yeni lastikler beraberinde, güç dengelerinde değişimi getirdi. Başta Andrea Dovizioso olmak üzere Ducati ve Honda sürücüleri yeni arka lastiklere adapte olmakta zorlandılar.

Michelin, 2020'de daha iyi yol tutuşu ve dayanıklılık sağlayacak yeni arka lastiği MotoGP'ye getirdi.

Yokoyama, "En çok yeni arka lastik yapısından maksimumu çıkarma üzerinde çalışıyoruz."

"Dürüst olmam gerekirse, lastikten maksimumu alamıyoruz. Bazı alanlarda motosikleti çok fazla değiştirmek zorunda kaldık."

"Honda'nın geleneksel olarak felsefesi... Çok fazla şey denemek zorundayız. Açıkçası lastikleri değiştirme kararı aldıkları zaman, umduğumuzdan çok daha fazlasını değiştirmek zorunda kaldık. Çok fazla şey deniyoruz."

"Lastiklerin Honda'da çok fazla bozulduğuna pek katılmıyorum. Ancak sürüş çizgisi dahil lastikleri kullanma şeklimizin değişmesi gerekiyor olabilir." dedi.

COVID-19 döneminde alınan harcamaları düşürme tedbirleri kapsamında, gelişim hakkı olmayan üreticilerin motorları, 2021 sonuna kadar donduruldu. Böylece o üreticiler motorlarını geliştiremeyecekler.

Honda bu yüzden RC213V'nin sürüşünü iyileştirmek için şasi ve süspansiyonlar üzerinde çalışmak zorunda. Yokoyama, bunun faydalı olacağından emin değil.

Yokoyama, "Tabii ki, motoru geliştirme konusunda serbest olsaydık, böylece daha fazla oyun alanımız olurdu. Sadece güç açısından değil, kontrol, sürülebilirlik ve her konuda daha özgür olurduk."

"Bu yüzden, motor gelişimi dondurulunca durum daha karmaşık oldu. Motosiklette bizim gibi sorun yaşıyorsanız, bu şekilde düzeltmek daha zor oluyor."

"Bu Honda için bir handikap mı yoksa avantaj mı, bunu gerçekten söyleyemem."

"Gerçek şu ki, motoru değiştiremiyoruz ancak yine de performansı iyileştirebilmek için yapabileceğimiz birçok şey var." dedi.