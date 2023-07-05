Honda test sürücüsü Bradl: "Honda, motosikletini düzeltebilir"

Yaz tatilinden önceki son üç yarış, üç sürücüsünün de (Joan Mir, Alex Rins ve Marc Marquez) geçirdiği kazalar sonucu sakatlanması sebebiyle Honda için zor geçti.

Rins, Mugello Sprint'inde geçirdiği kazanın ardından kırılan bacağından iki kez ameliyat olmak zorunda kalırken, Mir de İtalya Grand Prix'sinde elini kırdı ve o zamandan beri yarışamıyor.

Marquez, Almanya GP'sindeki beş kazanın beşincisinde baş parmağında ve kaburgasında bir kırık yaşadı ve Sachsenring GP'sinden ve Assen'deki Pazar günkü yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Hollanda GP'sinde LCR'de Rins'e vekalet eden Bradl, tüm bu olumsuzluklara rağmen Honda'nın motosikletinin geliştirilebileceğine inanıyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın 2024 için motosikletini tamamen elden geçirmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Bradl, şunları söyledi: "Bence düzeltilebilir ve Honda'nın bunu yapabilecek güce ve donanıma sahip."

"Ama bu zamanla alakalı. Performansımızın bir, iki, üç ayda büyük ölçüde düşmediğini gördük; bunun birkaç yıllık bir süreç olduğunu söyleyebilirim."

"Şimdi de iyi bir seviyeye geri dönmek için muhtemelen benzer bir zamana ihtiyaç var."

"Daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu ve bu süreçte sakin olmamız gerektiğini söyleyebilirim; çünkü bazen gereken zamana sahip değilmişiz gibi görünebiliyor."

"Bence Japon kültürünün ve zihniyetinin şirketi bir haftada değiştirmeyeceğini biliyorsunuz. Bu bir süreç ve biraz zaman alacak."

Marquez'in kötü geçen Almanya hafta sonu, kaburgasındaki sakatlık nedeniyle GP'den çekilmeden önce 17. sırada yer aldığı Hollanda GP'si için yaklaşımını tekrar düşünmesine neden oldu.

Assen'de Marquez'in Almanya kazaları hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Bradl şunları söyledi: "Ona çok saygı duydum çünkü hâlâ %100'ünü hatta daha fazlasını veriyor."

"Motosikletinin bu seviyeye hazır olmadığının farkında olsa da bunu deniyor."