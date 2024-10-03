Honda, teknik direktör Kawauchi'yi MotoGP test ekibine transfer etti
Motorsport.com, Honda'nın teknik direktörü Ken Kawauchi'yi MotoGP'deki test ekibine transfer ettiğini açıkladı.
Kawauchi, Japon markanın yarış departmanına 2023 sezonunun başında Suzuki'den katıldı.
Kawauchi, Joan Mir ile 2020'de Sürücüler Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan Suzuki'nin başarısı göz önüne alındığında yüksek beklentilere rağmen; Honda'nın MotoGP sezonunun gidişatını değiştirmeyi ve lider Ducati ile aradaki farkı kapatmayı başaramadı.
Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Kawauchi, Honda'nın iki atölyesi, fabrika takımı ve Lucio Checchinello tarafından yönetilen uydu LCR takımı arasında bir bağlantı görevi gördü.
Ancak Kawauchi artık test ekibinde çalışmaya başladı ve bu değişiklik son birkaç Grand Prix'den itibaren geçerli oldu.
Honda, Motegi'deki yarış öncesinde perşembe günü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada değişikliği şu sözlerle doğruladı: "Ken Kawauchi artık HRC test ekibiyle teknik bir rolde çalışacak. Yarışlarda geçirdiği zamandan edindiği deneyim ve bilgileri bu ekibe aktaracak."
"Test ekibinin önemi arttıkça ve 2025 yılına kadar üç sürücüye ulaşması planlandıkça, gelişimin tüm yönlerinde deneyimli birine sahip olmak oldukça önemli."
Kawauchi'nin yarış takımında bıraktığı teknik direktörlük boşluğu, 2012 yılında katıldığı Honda'nın yarış departmanı HRC'den terfi eden Mikihiko Kawase tarafından dolduruldu.
Joan Mir, Repsol Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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