Honda, takıma gelen yeni çalışanlar sayesinde "rahatladı"

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Teknik direktör Ken Kawauchi, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasının ardından Honda'dan gelen teklifi kabul ederek Japon üreticiye katılmayı kabul etti.

Bu markada, geride kalan yılları Suzuki'de geçiren Joan Mir ve Alex Rins de yer alıyor. Daha önce de belirtildiği üzere, bir Japon çalışanın aynı sektördeki başka bir üreticiye geçmesi doğal bir süreç değil.

Yine de Honda, Kawauchi'yi ikna etti ve ondan faydalanmayı hedefliyor.

Marka birkaç yıldır sportif bir kriz içindeydi ve yarış takımının 2022'de yapması beklenen atılım, pek de istenildiği gibi gitmedi. Honda 2022'de tek bir MotoGP yarışı bile kazanamadı.

Kawauchi Honda ile ilk kez geçen ay Jerez'de çalışmaya başladı. Orada Stefan Bradl, gelişim için çeşitli parçalar test ediyordu. Bradl, Alman basınına verdiği demeçte soğuk hava nedeniyle testin çok temsili olmadığını ima etmişti.

Fakat Kawauchi için bu, yeni takımı iş başında görmek adına önemli bir fırsattı ve şimdi, alışkın olduğu çalışma yöntemlerini uygulayacak.

Bu hafta Japon basınına konuşan HRC direktörü Tetsuhiro Kuwata, "Dışarıdan mühendis işe almamızın nedeni yeni fikirlere ihtiyacımız olmasıydı."

"Yeni bir plana ihtiyacımız var, şirkette taze bir rüzgar esmesi gerekiyor. Bu yüzden yeni mühendisler getirdik."

"Başka bir yerde çalışmış birinin deneyimi ve bilgisi HRC için iyi bir destek olabilir. Böyle birini getirmek çok önemliydi." dedi.

Kawauchi'nin eski çalışma arkadaşlarından bazıları, eski Suzuki çalışanının fabrika ile pist arasındaki iletişimi geliştirmek için önemli olacağını söylediler.

Kawauchi, Suzuki GSX-RR'yi MotoGP'nin zirvesine taşımak adına uzun bir süre boyunca çaba gösterdi ve hedefine 2020'de Mir'in dünya şampiyonluğu ile ulaştı.

Kuwata, Honda'nın 2022'de motosikleti geliştirmek için fazla hevesli davrandığını kabul ediyor.

"Geçen yıl motosikleti pek çok yeni parça ekleyerek geliştirmeye çalıştık.

"Çok motive olmuştuk ama bu aynı zamanda sorunlara da yol açtı."