Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Bradl, geçen haftaki San Marino GP’de kolunda sinir sorunları yaşadığını belirtmiş ve Salı günkü testte yer almamıştı.

Alman sürücü cuma günü ilk antrenman seansında piste çıktı ancak 21 sürücü arasında ancak 20. olabildi ve lider Fabio Quartararo’nun 1.663 saniye gerisinde kaldı.

İlk antrenman seansından sonra bir açıklama yayınlayan Honda, Bradl’ın hafta sonunun geri kalanında yer almayacağını belirtti ancak kendisinin yerine başka bir sürücünün geçip geçmeyeceği hakkında bir bilgi vermedi.

Bradl, Marc Marquez ve Cal Crutchlow’dan sonra bu sene yarış kaçıran üçüncü Honda sürücüsü olacak.

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, sezonun ilk yarışı Jerez’de yaptığı kazada kolunu kırmıştı ve hâlâ sakatlığı iyileşmemiş durumda. Honda, Ağustos ayında yaptığı açıklamada İspanyol sürücünün iki-üç ay daha pistlerden uzak kalabileceğini duyurmuştu.

Marquez’in yerine ise Bradl geçmişti.

Crutchlow ise Steiermark GP’nin ardından kolundan bir operasyon geçirmiş ve cuma antrenmanlarının ardından San Marino GP’den çekilmişti. İngiliz sürücü bu hafta da pistte olmayacak ve Barcelona’da yarışlara geri dönmeye çalışacak.

Bu sakatlıklarla beraber şu anda Honda takımlar şampiyonasında sadece Aprilia’nın önünde beşinci sırada yer alıyor. Honda’nın sürücüler şampiyonasındaki en iyi ismi ise 9. sıradaki LCR sürücüsü Takaaki Nakagami.