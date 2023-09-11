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Honda sürücüleri Misano testinden neler bekliyor?

Geleceklerine karar vermek için kritik bir eşiğe ulaşan Honda sürücüleri, bugünkü Misano testinden çıkacak sonuçları sabırsızlıkla beklemekte.

Lewis Duncan
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Joan Mir, Repsol Honda Team

MotoGP'deki en kötü sezonlarından birini geçiren Honda, an itibariyle takımlar şampiyonasında dibe vurmuş vaziyette.

Honda'daki durum o kadar zor ki, Marc Marquez'in 2024 sözleşmesini feshederek bir sene eski motosiklet kullanan Gresini Ducati'ye katılacağına dair söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.

Her iki taraf da bunu reddetse de, Pazartesi günü Misano'da yapılan testin kritik önem taşıyacağı sır değil, takımdaki herkesin gözü de gelecek verilerde.

Aslında test sürücüsü Stefan Bradl bu hafta sonu Misano'da wildcard olarak piste çıkarak 2024 motosikletini test etti, ancak veriler hiçbir sürücüye sunulmadı.

Görünüş o ki, 2024 prototipi de performans açısından çok farklı olmayacak.

Test öncesi beklentileriyle ilgili konuşan Joan Mir, "Dürüst olmak gerekirse, ilk turdaki izlenim testin en önemli kısmını oluşturacak."

"Motosikletin tamamen farklı olduğu söyleniyor, dolayısıyla epey tur atmaya ihtiyacımız var. Ancak daha ilk turdan sıkıntı yaşamaya başlarsak bu iyi olmaz."

"Tamamen farklı bir şey görmek istiyorum, muhtemelen farklı bir stil gerektiren bir motosiklet."

"Küçük değişiklikler istemiyorum, büyük değişikliklere ihtiyaç var. Her alanda küçük adımlar atmaktansa, belirli bir alanda bize yardımcı olan ve gerekirse diğer alanları daha da kötüleştiren büyük bir değişikliği tercih ederim." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in Honda'daki geleceği için en çok düşündüğü şey ise teknik ekip, hatta kendisi bizzat takım patronu Alberto Puig'e kalifiye mühendislerden oluşan bir liste bile sundu.

Testten beklentileriyle ilgili konuşan Marquez, "Bir testte aradığınız şey daha fazla performans. Tur zamanları önemli değil, sadece daha hızlı gidebilmek istiyorum." 

"Ancak bir şeyler denediğimde, elbette nasıl iyi bir tur zamanı elde edebileceğimi de görmek istiyorum."

"Denediğim her şeyi performansa göre değerlendiriyorum ve testte de bunu yapacağım"

"Motosikletin sürüş şekli biraz farklı görünüyor ama performans anlamında büyük bir fark yoktu."

"Bekleyip göreceğiz, şimdilik diğer sürücülerin yorumlarından etkilenmek istemiyorum."

"Sadece motosikleti temiz bir zihniyetle denemek ve mühendislere en iyi geri bildirimleri sunmak istiyorum." dedi.

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MotoGP San Marino: Martin kazandı, Ducati 1-2-3!

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