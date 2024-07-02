Honda, sezon sonunda emekli olacak Espargaro ile test ekibine katılmak üzere anlaştı!

Honda, Aleix Espargaro ile 2025 MotoGP sezonu için RC213V'nin gelişimine yardımcı olmak üzere test sürücüsü olarak anlaştı.

Motorsport.com tarafından geçen ay açıklandığı üzere, Espargaro, premier sınıfta üç galibiyet ve 11 podyum elde ettiği parlak yarış kariyerinin sonunda Japon üreticiye test rolünde geçiş yapacak.

Espargaro'nun imzası, 2011 Moto2 şampiyonu Stefan Bradl'ın gelecek yıl mevcut rolünde devam edeceği Honda'nın test ekibinin genişlemesini işaret ediyor.

"Honda Racing Corporation, 2025 yılında Aleix Espargaro'nun Test Sürücüsü olarak eklenmesiyle test programını güçlendirecek."

"Yaklaşık 250 premier sınıf startı ile 34 yaşındaki sürücü, Grand Prix makinelerinde zengin bir deneyim, üç zafer ve 1.300'den fazla MotoGP puanı gibi bir geçmiş getiriyor. Honda RC213V'nin gelişimş devam ederken HRC'nin sadık üyesi Stefan Bradl'a katılacak." diye belirtti HRC kısa bir açıklamada.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun gelişi, motor yarışlarının en kötü döneminden çıkmaya çalışan Honda için büyük bir destek olarak görülüyor.

Sonbaharda sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez'i kaybeden Tokyo merkezli markanın, yeni bir imtiyaz sistemi ve marka içindeki felsefe değişikliği sayesinde bu yıl MotoGP'de toparlanması bekleniyordu. Ancak RC213V'yi yeniden yapılandırma konusundaki ciddi çabalarına rağmen, bu sezon henüz tek bir grand prix'de ilk 10'a girmeyi başaramadı ve üreticiler tablosunun en altında yer alıyor.

Honda, Espargaro'nun deneyiminden yararlanmayı umuyor; İspanyol sürücü, Aprilia'yı sürekli olarak arka sıralarda yer alan bir takımken, çok sayıda yarış kazanan bir takıma dönüştürmesiyle geniş çapta övgü aldı.

Espargaro'nun içgörüleri ve bilgisi, Noale merkezli markanın RS-GP'nin zayıflıklarını gidermeye çalışırken ön sıralara doğru yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Espargaro, bu yılın başlarında İspanya Grand Prix'sinde Aprilia'dan ayrılma ve MotoGP'den emekli olma kararını açıkladı, ancak bir üretici ile farklı bir rol üstlenmeye kapıyı açık bıraktı.

34 yaşındaki sürücünün, test görevinin bir parçası olarak 2025 yılında herhangi bir MotoGP yarışına özel davetle katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Honda'nın gelecek yıl MotoGP'de aynı kadroyla devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla Espargaro ve Bradl, yarış sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini'ye destekleyici bir rol oynayacak. Marini'nin zaten 2025 için bir sözleşmesi var ve Motorsport.com geçen hafta Mir'in 2026 sezonuna kadar iki yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.