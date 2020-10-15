Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek

Repsol, Honda fabrika takımına ilk olarak 1995 yılında sponsor oldu. Böylece MotoGP tarihinin en başarılı iş birliklerinden biri başlamış oldu ve bu birliktelik Mick Doohan, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner ve Marc Marquez arasında paylaşılan 15 dünya şampiyonluğuna uzandı.

Geçtiğimiz haftalarda padokta Repsol’ün 2021’de Honda’yla anlaşmasını sonlandırabileceği ve yerine isim sponsorluğuna enerji içeceği devi Red Bull’un geleceği söylentileri dolaşıyordu, fakat Red Bull’un ismi; RC213V üstünde ikinci partner olması sebebiyle halihazırda fazlasıyla yer buluyor.

Red Bull aynı zamanda KTM fabrika takımının da isim sponsoru ve Marquez’i, yüksek profilli atletlerinden biri olarak görüyor. Tüm bunlar Red Bull iddiasına gölge düşürdü.

Şu anda Motorsport.com, Honda ve Repsol’ün 2022 sonuna kadar sürecek 2 yıllık bir anlaşmaya vardığı bilgisini onaylıyor.

Honda 2020’de zor bir süreç geçirdi ve geçtiğimiz senenin dünya şampiyonu Marquez'in İspanya Grand Prix’sinden beri kol sakatlığı sebebiyle yarışlardan uzak kalması da buna bir sebep.

Marquez bu hafta sonu düzenlenecek Aragon GP’de de yarışı izlemekle yetinecek ve yerine yine HRC test pilotu Stefan Bradl getirilecek. Bu hafta katılsaydı şampiyonluk ihtimali yine çok düşük olacak olan Marquez, devam eden sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu itibariyle şampiyonluğu matematiksel olarak da kaybetmiş durumda.

Honda’nın bu sezonki ilk podyumu, geçtiğimiz haftanın Fransa GP’sinde Marc’ın çaylak kardeşi Alex Marquez'den, 18. başladığı yarışı 2. bitirince gelmişti.

HRC’nin en büyük şampiyonluk adayı ise LCR takımında geçen seneki Honda’yla yarışan ve liderin 34 puan arkasında sıralamada 5. olan Takaaki Nakagami konumunda.

Başka bir sponsorluk haberi ise Tech 3 takımının 2021 sezonunda Red Bull sponsorluğunu kaybedecek olması.

Herve Poncharal’ın takımı, Avusturyalı markayla KTM’in müşteri takımı olunca anlaşmıştı; öncesindeyse Yamaha motosikletler kullanırken Monster Energy markasıyla sponsorlukları vardı.

Tech 3 takımı önümüzdeki sene de KTM motosikletler sürecek fakat bu sponsorluğu kaybetmek, takımı 2022 sezonu için başka bir motosiklet üreticisiyle anlaşmaya itebilir.