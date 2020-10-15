MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
18 Eki
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek

paylaşım
yorumlar
Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Motorsport.com’un öğrendiklerine göre Honda fabrika MotoGP takımı, İspanyol petrol devi Repsol’le yeni bir 2 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalamaya hazır.

Repsol, Honda fabrika takımına ilk olarak 1995 yılında sponsor oldu. Böylece MotoGP tarihinin en başarılı iş birliklerinden biri başlamış oldu ve bu birliktelik Mick Doohan, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner ve Marc Marquez arasında paylaşılan 15 dünya şampiyonluğuna uzandı.

Geçtiğimiz haftalarda padokta Repsol’ün 2021’de Honda’yla anlaşmasını sonlandırabileceği ve yerine isim sponsorluğuna enerji içeceği devi Red Bull’un geleceği söylentileri dolaşıyordu, fakat Red Bull’un ismi; RC213V üstünde ikinci partner olması sebebiyle halihazırda fazlasıyla yer buluyor.

Red Bull aynı zamanda KTM fabrika takımının da isim sponsoru ve Marquez’i, yüksek profilli atletlerinden biri olarak görüyor. Tüm bunlar Red Bull iddiasına gölge düşürdü.

Şu anda Motorsport.com, Honda ve Repsol’ün 2022 sonuna kadar sürecek 2 yıllık bir anlaşmaya vardığı bilgisini onaylıyor.

Honda 2020’de zor bir süreç geçirdi ve geçtiğimiz senenin dünya şampiyonu Marquez'in İspanya Grand Prix’sinden beri kol sakatlığı sebebiyle yarışlardan uzak kalması da buna bir sebep.

Marquez bu hafta sonu düzenlenecek Aragon GP’de de yarışı izlemekle yetinecek ve yerine yine HRC test pilotu Stefan Bradl getirilecek. Bu hafta katılsaydı şampiyonluk ihtimali yine çok düşük olacak olan Marquez, devam eden sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu itibariyle şampiyonluğu matematiksel olarak da kaybetmiş durumda.

İlgili İçerik:

Honda’nın bu sezonki ilk podyumu, geçtiğimiz haftanın Fransa GP’sinde Marc’ın çaylak kardeşi Alex Marquez'den, 18. başladığı yarışı 2. bitirince gelmişti.

HRC’nin en büyük şampiyonluk adayı ise LCR takımında geçen seneki Honda’yla yarışan ve liderin 34 puan arkasında sıralamada 5. olan Takaaki Nakagami konumunda.

Başka bir sponsorluk haberi ise Tech 3 takımının 2021 sezonunda Red Bull sponsorluğunu kaybedecek olması.

Herve Poncharal’ın takımı, Avusturyalı markayla KTM’in müşteri takımı olunca anlaşmıştı; öncesindeyse Yamaha motosikletler kullanırken Monster Energy markasıyla sponsorlukları vardı.

Tech 3 takımı önümüzdeki sene de KTM motosikletler sürecek fakat bu sponsorluğu kaybetmek, takımı 2022 sezonu için başka bir motosiklet üreticisiyle anlaşmaya itebilir.

 
Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”

Önceki haber

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek
MotoGP MotoGP / Son dakika

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”

Mercedes: "Hamilton'ın direksiyonuyla alakalı güvenlik endişeleri yoktu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın direksiyonuyla alakalı güvenlik endişeleri yoktu"

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Son Haberler

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”

Miller: "Fransa GP motor arızası kaçınılmazdı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller: "Fransa GP motor arızası kaçınılmazdı"

Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

2
Formula 1

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

2s
3
Formula 1

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

4
Formula 1

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

5
Formula 1

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Son Haberler

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek
MOTOGP

Honda, Repsol’le MotoGP isim sponsorluğu anlaşmasını sürdürecek

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”
MOTOGP

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”

Miller: "Fransa GP motor arızası kaçınılmazdı"
MOTOGP

Miller: "Fransa GP motor arızası kaçınılmazdı"

Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”
MOTOGP

Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”

Mir: "Kötü geçebilecek tek bir yarış hakkımız var"
MOTOGP

Mir: "Kötü geçebilecek tek bir yarış hakkımız var"

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.