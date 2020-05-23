Honda, Pirro'nun "utanç verici" iddialarını yalanladı

Grand Prix Komisyonu, koronavirüs krizinde maliyetleri en aza indirebilmek amacıyla 2020 yılı için özel davet sistemini kaldırmış ve böylece test sürücülerinin yarış hafta sonunda yarışmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Yasak, geçen yılın sonunda Honda'dan ayrılarak emekli Jorge Lorenzo'nun Barcelona'da Yamaha ile MotoGP'ye dönüşüne de engel olacak.

Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro da bunun Honda tarafından alınmış bir karar olabileceğini ve bu sayede Lorenzo'ya bir bedel ödetmiş olabileceklerini belirtti.

Ancak Honda MotoGP şefi Alberto Puig, Pirro’nun “incitici” sözlerini kesin bir dille reddetti ve bu tür iddialarda bulunmanın Ducati test sürücüsü için "uygunsuz olduğunu belirtti.

Puig, “Pirro’nun yorumları utanç verici ve tamamen uygunsuz. Bunun nereden çıktığını anlamıyorum."

"Honda, MotoGP Dünya Şampiyonasına katılan tüm üreticiler gibi bu sezonun uygulanabilirliğini anlamak için haftalardır yoğun şekilde çalışıyor. Bu dönemde tüm üreticilerle uzlaşma sağlamak için pek çok toplantı yaptık."

"Honda olarak, gelecekte teknik evrim anlamında yapmak istediğimiz pek çok şeyden vazgeçtik. Bunu sporun iyiliği ve tüm üreticiler arasında eşitlik sağlanması için yaptık."

“Kolay değil. Her zaman bildiğimiz şampiyonaya sahip olmak amacıyla organizasyondan takımlara, sponsorlardan sürücülere kadar hepimiz, busürece adapte olmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden bir fabrika takımı sürücünün, herkes için böylesine zor ve kritik bir dönemde, bu tarz yorumlarda bulunması bizi incitiyor."

"Honda olarak Lorenzo'ya saygımız var ve Pirro'nun bunu bilmesi gerekiyor. Onunla geçen yıl iyi ve saygılı bir şekilde yollarımızı ayırdık ve onun geleceği için ona en iyisini diliyoruz." dedi.