Honda sürücüleri, Endonezya'ya özel lastik değişimini "adil" bulmuyor

Haberi dinle

MotoGP, 25 senenin ardından Endonezya'ya geri dönerken, yarış hafta sonu ilk antrenmandan bu yana özellikle yüksek sıcaklıktan ötürü zorlu geçmekte.

MotoGP lastik tedarikçisi Michelin, yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak amacıyla en son 2018 Tayland GP'sinde kullanılan eski bir karkas tasarımıyla Endonezya'ya geldi.

Bunun sebebi, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde ortaya çıkan lastik problemlerinin bir daha yaşanmaması.

Fakat eski karkas tasarımı başta Honda olmak üzere bazı takımları olumsuz etkiledi. Honda, felaket bir sıralama seansının ardından iki sürücüsüyle birden Q1'de elendi.

Marc Marquez iki kez düştüğü seans sonrası Cumartesi gününü 15. sırada tamamladı -fakat Franco Morbidelli'nin cezası sonrası yarışa 14. başlayacak-, takım arkadaşı Pol Espargaro ise 16. sıradan ileri gidemedi.

Espargaro, sıralama turları sonrası verdiği bir demeçte hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, Honda'nın "haksız bir şekilde" olumsuz etkilendiğini ve normal 2022 lastikleriyle en iyi motosiklete sahip olduklarını belirtti.

"Honda geçtiğimiz sezondan bu yana ve tüm kış arası boyunca lastiklerle ilgili bilgi topladı, bunu yaparken diğer yandan da tüm problemleri analiz etmeye çalıştı."

"Jerez'e ve Malezya'ya mevcut lastikleri test etmek için farklı motosikletler dahi getirdik."

"Sonrasında ise Endonezya testlerinde birtakım problemler ortaya çıkıyor ve sorunu çözmek için Michelin çözümü dört yıllık lastikleri getirmekte buluyor."

"Normal 2022 lastiklerini kullanırken en iyi motosiklete sahibiz, fakat bu motosiklet dört yaşındaki lastikler için yapılmadı."

"Ducati'nin testte zorlandığını görmüştük, çok yavaşlardı ve tempo bulamıyorlardı, fakat şu an uçuşa geçtiler."

"Özellikle bu beni çok sinirlendirdi, çünkü hızlıyız ve yaşananlar asla adil değil. Sezon öncesi çok çalıştık, takımın çok iyi bir iş ortaya koyduğunu düşünüyorum ve rahat bir şekilde bu sonucu hak etmediğimizi söylüyorum." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, şimdi ise ön lastiğe binen yük nedeniyle Pazar günkü yarışı bitiremeyebileceğinden korkuyor.

"Bu komik, çünkü testlerde lastiklerle sıcaklık yüzünden sorun yaşadık ama şimdi yarışı bitirmekte sorun yaşıyoruz."

"Ön lastikle ilgili büyük sorunlarımız var ve bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz, belki de yarışı bitiremeyeceğiz.

"Ön lastikte büyük bir sorunumuz var, belki de yarışamayacağız."

"Arka yeterince çalışmadığı için, motosikleti döndürmüyor, bu yüzden ön lastikten çok şey istiyoruz, çok yüksek bir sıcaklık oluşturuyoruz, ön lastikleri yok ediyoruz."

"Yani, sorun esasen arka taraftan kaynaklanıyor" dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takım arkadaşı Marc Marquez, Q1'de her iki kazadan önce de birçok an yaşadı ve Espargaro'nun Şubat ayında Mandalika testini lider tamamlaması göz önüne alındığında, Honda sürücülerinin alternatif arka lastik tasarımıyla karşılaştığı sorunların "beklenmedik" olduğunu söylüyor.

14. sıradan yükselme mücadelesi verecek olan Marquez, starttan itibaren "saldırmak" zorunda kalacağını ve lastiklerinin yarış bitene kadar dayanmasını umduğunu belirtiyor

Marquez, "Yarın Katar'daki gibi sabırlı olamayacağım. Saldırmam gerekiyor. Geçiş yapabileceğim turlarda risk alacağım."

"Aşırıya kaçıp kaçmadığımı göreceğiz, ancak hiç olmazsa ilk 10'da yer almak için risk almam gerekiyor."

"Ancak zirvede bitirmek istiyorsan risk almalısın - zafer ya da podyum için savaşmaktan bahsetmiyorum, 14. başlıyorsan bunu unutmalısın."

"Yine de Katar'daki gibi sabırlı olma lüksüne de sahip değiliz, sürekli hücumda olmalı ve önümüzdekileri temizlemeliyiz." dedi.