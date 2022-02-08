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Honda, Marquez'in 2022'de "%100 hazır olmayacağını" düşünüyor

Honda MotoGP patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in 2022'de "büyük olasılıkla %100 hazır olmayacağını" ancak sağ omzundaki sakatlıkla ilgili antrenman yaklaşımını değiştirdiklerini söyledi.

Honda, Marquez'in 2022'de "%100 hazır olmayacağını" düşünüyor
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Marquez, 2020 İspanya Grand Prix'sinde sağ kolunu kötü bir şekilde kırmış ve sezonun geri kalanında yarışamamıştı. İspanyol sürücü, geçtiğimiz yıl MotoGP dönüşünde sağ omzunda güç problemleri yaşadığı için sıkıntılı bir sezon geçirdi.

Marquez yaşadığı sorunlara rağmen üç grand prix kazanmayı başardı ve 2021 sezonunu en iyi Honda sürücüsü olarak yedinci sırada bitirdi.

Marquez, kış sezonunu, 2021'in son iki yarışına çıkmasını engelleyen çift görme sorunundan iyileşerek geçirdi ve şimdi tamamen iyi.

Puig, Marquez'in 2022'de omzuyla mücadele etmeye devam edeceğini bilse de altı kez dünya şampiyonundan "harika şeyler beklediğini" söyledi.

Puig, Honda'nın 2022 lansmanında, "Önemli olan ilk şey görebilmesi çünkü beş ay önce net değildi."

"Bir sorun yaşadı ve neyse ki halloldu."

"İkinci konu ise omzu. Geçtiğimiz yıl çok fazla sıkıntı yaşadı ve büyük olasılıkla bu sene de %100 hazır olmayacak."

"Ancak fiziksel durumuna yaklaşımında çok şey değiştirdik ve büyük bir gelişme göstereceğine eminim."

"Oldukça iyimserim çünkü geçtiğimiz yıl omzundaki duruma rağmen nasıl yarıştığını anlayabiliyorum ve o zaman bile üç yarış kazandı. Bu nedenle bu yıl harika şeyler bekliyorum." dedi.

Honda, sürücülerini rahatsız eden arka çekiş eksikliğini gidermek için 2022 motosikletini büyük çapta değiştirdi.

Honda'nın yeni motosikletindeki değişiklikleri açıklayan teknik müdür Takeo Yokoyama, "Motor konseptini ya da felsefesini anlatarak başlayayım çünkü aslında iki yıllık bir gelişim var."

"Bunun ilk fazı, daha çok çalışma üzerineydi çünkü COVID durumu nedeniyle fabrikadaki pratik çalışmalar yasaklandı."

"Böylece çalışmalara başladık ve normalde bu kadar zamanımız olmazdı ama koşullar nedeniyle detaylı bir şekilde daha uzun süre çalışabildik."

"Normalden daha fazlasını değiştirmeye karar verdik ama güç anlamında değil, motorun karakteri ve gücün iletilmesi anlamında değişiklik yaptık."

"Sonunda, normalde yaptığımızdan çok daha fazlasını değiştirmemiz gerektiği sonucuna vardık."

"Bu aynı zamanda motorun şasiye entegre edilme şeklini de etkiliyor. Bu da bütün motosiklete bağlı olduğu için motosikletin görünümüne de yansıyor."

"COVID nedeniyle daha uzun bir geliştirme sürecimiz oldu ve bu nedenle, motosiklet normalden daha fazla değişti." dedi.

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