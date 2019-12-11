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MotoGP / Son dakika

Honda, motosikletini sadece Marquez'in sürebildiğine inanmıyor

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Honda, motosikletini sadece Marquez'in sürebildiğine inanmıyor
Ekleyen:
11 Ara 2019 18:06

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, markanın motosikletlerini sadece Marc Marquez'e göre yaptığını reddetti ve kimsenin bu motosikletleri kullanamadığı görüşüne karşı çıktı.

Marc Marquez, 2019'da MotoGP'deki altıncı şampiyonluğunu yakalamayı başardı ve sezon boyunca 12 galibiyet aldığı gibi, 420 de puan almayı başardı. Bu, Honda'nın üreticiler ve takımlar şampiyonluğunu kazanması anlamına da geliyordu.

Bununla birlikte Marquez'in takım arkadaşı Jorge Lorenzo hiç ilk ona giremedi ve LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow da sadece üç podyum aldı. Sezon boyunca her iki sürücü de bu motosikleti sadece Marquez'in kullanabileceğini ima ettiler.

Motorsport.com'a konuşan Alberg Puig, bu yıl bu algıyı değiştirmek gibi bir planları olup olmadığı sorusuna, "Her şeyden önce bunun gerçek olmadığına inanıyorum. Bu sadece bir düşünce."

"Son 18 yıllık sürece bakarsanız Honda, dört farklı sürücüyle on şampiyonluk aldı. Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner ve Marquez. Yamaha'ya bakarsanız Rossi ve Jorge Lorenzo ile şampiyon oldular. Ducati ise sadece Stoner ile şampiyon oldu."

"Yani gerçekçi şekilde sürmesi en kolay motosikletin Honda olduğunu söyleyebiliriz çünkü pek çok sürücüyle şampiyonluk kazandılar. Diğer takımların ne söylediğini bilmiyorum ama bu konu o kadar da umrumuzda değil."

"Bir takım sadece motosiklet sayesinde değil, tüm yapı sayesinde iyi bir performans gösterir. Bu yüzden takımların her biri kendi yoluna sahip ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalılar."

"Eğer şampiyonluğu kazanabilecek sürücülerimiz varsa diğer takımlar onları almaya çalışabilir. Yani bunun çok önemli bir bakış açısı olduğunu söyleyemem. Honda farklı sürücülerle pek çok şampiyonluk kazandı. Casey, Rossi, Hayden ve Marc'ı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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