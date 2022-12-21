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Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor

Honda, MotoGP teknisyenleri arasındaki önemli pozisyonlarda birtakım değişiklikler yaptı. Bunların başında ise LCR'den gelen Giacomo Guidotti'nin, Joan Mir'in yeni ekip şefi olması geliyor.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor
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Honda, sadece iki podyum elde ettiği ve Markalar Şampiyonası sıralamasında sonlarda yer aldığı zorlu bir yılın ardından 2023 MotoGP hazırlıklarını hızlandırırken; Japon üretici gelecek sezon için mühendis ve teknisyen kadrosunu da yeniden yapılandırdı.

Autosport, Takaaki Nakagami'nin ekip şefi Guidotti'nin 2023'ten itibaren takıma yeni gelen Joan Mir'in ekip şefi olmak üzere fabrika takımına geçeceğini doğruladı.

Son üç yıldır Honda MotoGP test ekibi için çalışan eski 125cc ve 250cc yarışçısı Klaus Nohles, Guidotti'nin yerine geçerek Nakagami'nin ekip şefi olarak görev yapacak. Nohles, kasım ayındaki Valensiya Grand Prix'sinde İtalyan bisikletçinin sakatlığı nedeniyle de Guidotti'nin yerine geçmişti.

Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo ve Pol Espargaro ile çalışan deneyimli Honda mühendisi Ramon Aurin ise Honda'nın test ekibinin teknik müdürü olacak.

Aurin başlangıçta Mir'in pist mühendisi olarak görevlendirilmişti, ancak testlerin azalması ve test ekiplerine verilen önemin artmasıyla Honda; İspanyol teknisyeni geliştirme grubunu koordine etmek için görevlendirme kararı aldı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

Diğer önemli teknik pozisyonlarda Santi Hernandez, Marc Marquez'in ekip şefi olarak kalırken; LCR'nin yeni transferi Alex Rins, son iki yıldır Alex Marquez'in ekip şefi olan Christophe Bourguignon ile birlikte çalışacak.

HRC'nin teknik lideri Shinichi Kokubu ise, MotoGP'den birkaç yıl uzak kaldıktan sonra bir kez daha RCV projesinin başına geçecek.

Tetsuhiro Kuwata HRC'nin genel müdürü ve Shinya Wakabayashi de HRC başkanı olarak kalmaya devam edecek.

Teknik direktör Takeo Yokoyama, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yeni bir göreve başlayacak ve 2023 MotoGP sezonu boyunca padokta olmayacak.

MotoGP, 10-12 Şubat'ta Sepang'da yapılacak resmi testten önce 5-7 Şubat'ta yine aynı pistte yapılacak bir deneme sürüşü ile 2023'te faaliyete dönüyor.

Portimao daha sonra, 24-26 Mart tarihlerindeki sezon açılış yarışı öncesinde 11-12 Mart tarihlerinde son sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.

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Honda, MotoGP teknisyenleri arasındaki önemli pozisyonlarda birtakım değişiklikler yaptı. Bunların başında ise LCR'den gelen Giacomo Guidotti'nin, Joan Mir'in yeni ekip şefi olması geliyor.

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