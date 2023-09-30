Honda MotoGP takımı, Marquez'in ayrılığına neden engel olmaz?

İspanyol sürücü son zamanlarda 2024'te nerede yarışacağını bu hafta sonu Motegi'de yapılacak grand prix sırasında açıklama niyetinden, daha doğrusu umudundan bahsediyor olsa da, Marquez'in Pazar günkü yarışın sonunda bir anlaşma yapacağı kesin değil.

Marquez Salı sabahı Japonya'ya indi. Çarşamba günü Honda'nın Tokyo'daki mühendislik okulunda bir etkinliğe katıldı. Sportif durumu göz önüne alındığında, ana hedeflerinden biri, yollarını dostane bir şekilde ayırma konusunda anlaşabilmeyi umduğu üreticinin yöneticileriyle oturmak.

Bu toplantı büyük olasılıkla, ana şirket Honda Motor'un üst düzey yöneticilerinin hazır bulunması beklenen Motegi'deki hafta sonuna kadar gerçekleşmeyecek. İki tekerlekli araç bölümünün en kıdemli patronu olan Shiniji Aoyama liderliğindeki üst düzey yöneticiler pistte olacak. Honda Racing Corporation'ın (HRC) - üreticinin yarış kolu - başkanı Koji Watanabe Honda'nın Marquez'in istediği buysa ayrılmasına engel olmayacağını her zaman savundu.

Watanabe son medya toplantılarında, "Açıkçası biz onun devam etmesini isteriz. Ama sonuçta karar vermek ona kalmış. Eğer ayrılmak isterse onu engellemeyeceğiz." dedi.

Bazıları Honda'nın, son altı MotoGP şampiyonluğunu kazanan ve son on yıldır en önemli cazibe merkezi olan sürücünün, iki taraf arasındaki anlaşmada öngörülen iptal maddelerini yerine getirmek zorunda kalmadan serbest bırakılmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Ancak, futbol gibi diğer sporların aksine, emsaller aksini göstermektedir.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in şu anda yaşadığına biraz benzer bir durum, 2019'un sonunda emekli olan ve yine Honda ile olan sözleşmesinin bir yılı kalmış olmasına rağmen bırakan Jorge Lorenzo'nun durumuydu. Bu pazarlık bizzat İspanyol pilotun temsilcisi Albert Valera tarafından yürütülmüştü.

Valera Autosport'a yaptığı açıklamada, "Honda Jorge'nin durumu konusunda her zaman çok anlayışlıydı ve önümüze herhangi bir engel koymadılar çünkü bu kimsenin yararına olmazdı." dedi. Lorenzo'nun pistlerde olmaması nedeniyle Valera şimdi diğerlerinin yanı sıra Jorge Martin, Aleix Espargaro ve Pedro Acosta'nın menajerliğini yapıyor.

Aslında, Honda ve sürücüleri arasındaki son görüşmelere yakın bir kaynak, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, şirketin yeterli zaman ayırması koşuluyla onu bırakmaya söz verdiğini söyledi. Bu da bize her şeyin çoktan kararlaştırılmış olabileceğini düşündürüyor.

"Honda, Marc gibi o motosikletle yarışmak istemediğini zaten açıkça belirtmiş birini tutmakla ilgilenmiyor. Kontratının kalan yılı için ona 15 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmak ve tüm medya haberlerinin olumsuz olması mantıklı değil."

MotoGP'deki en büyük şirketlerden ikisiyle yıllarca çalışmış olan ve Japon şirketlerinin kendine has özelliklerini çok iyi bilen bir başka kaynak da aynı görüşü paylaşıyor.

"Bu seviyede, Marc gibi önemli bir sürücü Honda gibi bir markadan ayrılmak istediğinde, para genellikle bir engel teşkil etmez. Yani onun yerinde olsaydım yapacağım şey Honda patronlarıyla oturup durumu ve ayrılma isteğimi açıklamak olurdu çünkü bu ikili yolun sonuna geldi" diyor bu yetkili kaynak ve ekliyor: "Marquez kendisine zarar veren bir motosikletle projeyi yürütmek için yıllarını harcadı ve Honda'nın onu kalmaya zorlayacağını ya da bunu yapmadığı için cezalandıracağını sanmıyorum."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bugüne kadar hem Gresini takım yöneticisi Nadia Padovani hem de sırasıyla sportif ve ticari direktörler Michele Masini ve Carlo Merlini, 2024'te Alex Marquez'e kimin eşlik edeceği konusunda kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Ducati de abi Marquez'in Desmosedicis'lerinden birine binme olasılığı sorulduğunda çok tarafsız bir profil çizdi. Ancak Buddh pistinde Paolo Ciabatti, Faenza merkezli takımın birkaç gün içinde Marquez'den bir yanıt almayı umduğunu açıkladı.

Marquez ve Gresini her konuda hemfikir olsa da, İtalyan takım ve Ducati onu iki yıllığına güvence altına almak isterken, sürücü sadece bir yıl (2024) taahhütte bulunmayı ve dünya şampiyonasının en önemli isimlerinden birkaçının kendi takımlarıyla olan bağlarını sona erdirdiği 2025'te tamamen özgür olmayı tercih ediyor.

Bu da geriye çok sayıda cazip yarış seçeneği bırakacak. Ducati'nin açıklamasına inanacak olursak, Lleida doğumlu sürücünün gelecek yıl, Pecco Bagnaia ve Jorge Martin'in genel sıralamada liderlik için mücadele ettiği ve aralarında sadece 13 puan bulunan 2023 versiyon Ducati ile yarışacağını varsaymalıyız.

Böyle bir hamlenin onaylanmasını bekleyenler bunu bir geri adım olarak görebilir. Ancak olaya Marquez'in gözünden bakacak olursak, o muhtemelen böyle görmüyor. Her şeyden önce, son zamanlarda ileriye doğru çok az adım atmış bir motosiklet geliştirmek için test pilotu olmaktan bıktı.

Şampiyon sürücü, bu yılki Ducati'nin çalıştığını zaten biliyor, bu yüzden sadece ondan tam potansiyelini çıkarmaya odaklanması gerekecek. Bu stratejinin aynı zamanda 2024 için Mooney VR46 takımında etrafındaki grupla kalmayı ve Desmosedici'nin en son versiyonunu reddederek sonunda Franco Morbidelli'ye gidecek bir GP24'e sahip olacağı Pramac'a katılmayı reddeden Marco Bezzecchi tarafından seçilen strateji olduğu unutulmamalı.