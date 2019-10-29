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MotoGP / Son dakika

Honda: "Mevcut duruma göre takımlar şampiyonluğu inanılmaz olur"

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Honda: "Mevcut duruma göre takımlar şampiyonluğu inanılmaz olur"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Eki 2019 16:09

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, Jorge Lorenzo'nun bu sene gösterdiği hayal kırıklığı dolu performansa baktıklarında, takımlar şampiyonluğunu kazanmalarının imkansız göründüğünü söyledi.

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, bu ay Buriram'da 6. MotoGP şampiyonluğunu ilan ederken, iki hafta sonra kendi pisti olan Motegi'de Honda, üreticiler şampiyonluğunu kazandı.

Marquez'in Phillip Island'da kazanmasının ardından Repsol Honda takımı, takımlar şampiyonasında lider durumda olan Ducati ile puan farkını bire düşürdü. Honda, takımlar şampiyonasında da şampiyonluk kazanırsa art arda 3. sezon 3 şampiyonayı birden kazanmış olacak.

Takımın bu sene topladığı 408 puanın 375'ini Marquez toplarken, takımın diğer sürücüsü Lorenzo sadece 23 puan katkı sağladı. Diğer 16 yarışı, takımın test ve yedek sürücüsü Stefan Bradl kazandı.

Ducati'de ise puanların % 60'ını Andrea Dovizioso, % 40'ını Danilo Petrucci kazandı.

Puig, "Üçlü Tacı almak harika olur. Marc çok zorluyor ve mevcut koşullara bakarsak takımlar şampiyonluğunu kazanmak inanılmaz olur."

"Phillip Island'daki tek olumsuzluk mevcut durum ve Jorge Lorenzo'nun aldığı sonuçtu." dedi.

Lorenzo, Phillip Island yarışında da ilk 15 dışında kaldı ve art arda 4. yarışı puansız kapattı. 32 yaşındaki sürücü, yarışı 15. sırada tamamlayan Hafizh Syahrin'in 15 sn gerisinde kaldı.

Lorenzo, "Sonuç çok kötü. Yarışı tamamlayan sürücüler içerisinde sonuncuydum. Son senelerde bu pistte iyi değildim. Bu hafta sonu ayrıca çok soğuk ve rüzgarlıydı."

"Lastiğin sol tarafını mümkün olduğu kadar korumaya çalıştım ancak başarılı olamadım. Son turlar çok kötüydü."

"Zorlanacağımı biliyordum ancak her zaman bir şeylerin değişmesini umut edersiniz. Ancak değişen bir şey olmadı. Malezya'da normal şartlarda daha iyi olmayı umuyoruz."

"Üçlü tacın sadece bir puan uzağındayız ve bu konuda pek katkım olmadı. Marc'ın yarışları kazanması, beni şaşırtıyor." dedi.

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

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