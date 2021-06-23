Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"

Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marquez, geçen yıl geçirdiği ciddi sakatlığın ardından uzun süre pistlerden kalmıştı ve geçen hafta sonu düzenlenen Almanya'daki yarışta 2019 Valencia'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Marquez'in geçen yılki yokluğu, Japon üretici için oldukça zor bir "galibiyetsiz" dönemin başlamasına neden oldu ve geçen yıl sadece iki podyum alıp, sezon galibiyetsiz şekilde noktaladılar.

Honda, Almanya GP öncesinde RC213V'deki çekiş sorunları nedeniyle bu yıl henüz podyum dahi alamamıştı.

Marquez'in galibiyetinin Honda için çok önemli olduğunu dile getiren Puig, bunun sorunları çözmediğini ve yapmaları gereken çok daha fazla şey olduğunu düşünüyor.

Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Puig, "Bu dönem, yarışlardaki ömrü boyunca birçok yarış kazanmaya alışkın olan Honda gibi bir şirket için oldukça sancılı geçti."

“Fakat hayatın bazen zor olabileceğini biliyoruz ve şu anda çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var."

“RC213V ile ilgili sorunları gidermeye ve bunları en iyi şekilde aşmaya çalışıyoruz."

“Bazı zayıf noktalarımız olduğunu biliyoruz ve bunları öğrenmiş durumdayız."

“Marc'ın yüzde yüz hazır olmadığını da biliyoruz ancak pazar günkü yarış önemliydi çünkü bir galibiyet almayı başardık. Yine de sorunlarımızın giderildiğine inanmıyoruz."

“Sadece Marc'a değil, tüm sürücülerimize mümkün olan en iyi motosikleti vermek için çalışacağız."

"Doğru söylemek gerekirse bu sonucun tüm sezonu değiştireceğini düşünmüyorum."

“Sorunlarımızı çözmemiz gerektiği görüşündeyim ve Marc da hâlâ iyileşmeye devam etmeli."

“Bu sezon inişler ve çıkışlar yaşayacağız. Sachsenring'deki sonuç çok önemliydi fakat her şeyi düzelttiğimiz anlamına gelmiyor."

“Böyle düşünmek hata olur, neleri yavaş yavaş geliştirebileceğimizi düşünmeli ve Assen'deki yeni mücadelemizle baş etmeliyiz." dedi.