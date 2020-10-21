Honda, Marquez'in yine ameliyat olacağı iddialarını yalanladı

Marquez, Jerez'de yapılan ilk yarışta geçirdiği büyük kazada sağ kolunu kırmıştı. Marquez, bir hafta sonra aynı pistte gerçekleştirilen Endülüs GP'de ameliyatlı bir şekilde dönmeye çalıştı ancak sıralamalarda kolunun daha fazla akması ve güçlü olmaması nedeniyle çekildi.

Marquez'in kırık koluna takılan platin kırılınca şampiyon sürücü ikinci kez ameliyat oldu ve o günden beri yarışlara dönemedi.

Honda, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Marquez'in Ekim ayı bitmeden yarışlara dönemeyeceğini duyurmuştu. Marquez'in en erken Kasım ayındaki Avrupa GP'de dönebileceği düşünülüyor.

Ancak bugün İspanyol basınında çıkan haberlerde Marquez'in üçüncü kez ameliyata ihtiyaç duyuyor olabileceği iddia edildi.

HRC'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

"Repsol Honda takımı, Marc Marquez'in iyileşme sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini doğrulamak istiyor."

"Bu uzun ve yoğun bir iyileşme süreci olsa da, Marc ve onun ekibinin iyileşme konusunda endişesi yok."

Bu açıklamadan kısa süre önce de Marquez'in ağırlık çalışması yaptığını gösteren fotoğraf sosyal medya hesabından paylaşıldı ve iddialar bu şekilde de yalanlandı.

Marquez'in matematiksel olarak şampiyon olamayacağı, son yarış Aragon'da kesinleşmiş oldu. Bu, Marquez'in 2015'ten sonra ikinci defa şampiyonluğu kaçırdığı manasına geliyor.