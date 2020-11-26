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MotoGP / Son dakika

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

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Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in sakatlığı sonrası iyileşme sürecinin beklenenden daha yavaş geçtiğini açıkladı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez, İspanya Grand Prix'sinde büyük bir kaza yaparak sağ kolunu kırmıştı.

Ertesi hafta düzenlenen Jerez yarışında geri dönmeye çalışan Marquez, humerus kemiğine yerleştirilen plakaya zarar verdiği için ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Honda, dönüşü için kapıyı her zaman açık bıraksa da, Marquez'in iyileşme süreci o kadar da hızlı ilerlemedi ve 2020'nin kalan yarışlarında yer alamadı.

Şimdi 2021 sezonunun başında yer alma ihtimaliyle ilgili de şüpheler var.

Puig, Marquez'in iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermesi istendiğinde, Portekiz'de şunları söyledi: "Durumu açıkladığımız gibi."

"Size bilmediğim bir şeyi söyleyemem, çünkü her şeyden önce, ben bir doktor değilim ve ikincisi, geleceği görme yeteneğim yok."

"Ama açıkladığımız şey, doktorlarla birlikte kararlaştırdığımız programa dayanıyor ve umarım iyi gider."

"Beklediğimizden ve tabii ki istediğimizden çok daha yavaş bir süreç oluyor. Ama durum bu."

"Tüm durumlar beklediğiniz gibi geçmeyebilir veya tüm sakatlıklar sizin istediğiniz gibi ilerlemeyebilir."

"Temelde hikaye bu. Yani durumu yarış-yarış açıklamaya çalıştığımızın farkındayım çünkü her zaman Marc'ın sezon boyunca yarışabileceğine dair umudumuz vardı."

"Bu yüzden hiç 'Tamam, seneye görüşürüz' demedik. Durumu kontrol altında tutmaya çalışıyorduk. Bir noktada yıl sonuna kadar yeterli vakit olmayacağını düşündüğümüzde, o zaman bunun imkansız olduğunu duyurduk."

"Yani, önümüzdeki haftalarda veya aylarda durumunu daha net göreceğiz. Ama maalesef buna cevap veremem, sadece umabiliriz."

İspanyol basını geçen ay Marquez'in üçüncü bir ameliyata daha ihtiyaç duyacağını açıklamıştı.

Eğer ameliyatı tercih ederse, altı aylık bir iyileşme süresi bekleniyor ve bu da onun 2021 sezonunun başlangıcında yarışamayacağı anlamına geliyor.

Bu, Andrea Dovizioso'ya Honda ile yarışma fırsatı doğurabilir. İtalyan sürücü, 2021'i kenarda geçirme kararı almıştı.

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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