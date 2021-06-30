Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

Marquez, geçen cuma günkü Assen'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında büyük bir kaza yaşadı ve yere sert şekilde düşmesinin ardından sağ bileğini incitti.

Kazanın ardından Honda'nın elektroniğini suçlayan Marquez, kazadan dolayı kızgın olduğunu ve motosiklete olan güvenini biraz kaybettiğini dile getirdi.

Fakat Honda hemen duruma tepki gösterdi ve motosikletin elektroniğinde değişiklikler yaptı. Bu da Marquez'in güveninin geri geldiği anlamına geliyordu.

Assen'in hem Marquez hem de Honda için Sachsenring'den daha zor bir mücadele olduğunu kabul eden Puig, buna rağmen ikinci seanstaki kaza olmasa, Marquez'in podyuma çıkabileceğini belirtti.

Puig, Assen yarışından sonra "Evet, Sachsenring, Honda ve Marc Marquez için çok uygun bir pistti."

"Marc'ın orada şansı vardı ve bunu gayet iyi değerlendirdi. Geçmişte Assen hiç bu kadar kolay bir pist değildi ve tüm Honda HRC sürücüleri için çok daha zordu."

“Buraya gelmeden önce kolay olmayacağını açıkça biliyorduk. Marc'ın cuma günkü kazası hafta sonunu daha da karmaşıklaştırdı."

“Bu kaza olmasaydı, güven kaybetmeyeceği için podyum için savaşacağını düşünüyorum.” dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal race Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Assen'de cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansında zorlandı ve sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldı. Orada da kaza yaparak 20. oldu.

Fakat ilk turun ardından 12. sıraya kadar yükseldi ve yarışı yedinci bitirdi. Marquez, Assen pistinin fiziksel anlamda kendisini zorlamasını beklediğini ancak beklediğinden daha iyi geçtiğini dile getirmişti.

Puig, "Yarışın başında Marc'tan büyük bir ilerleme gördük. 20. sıradan başladı ve tek bir turda neredeyse on pozisyon yükseldi. Bu, bizim bildiğimiz Marc'tı."

“Bu, onun ortaya koyduğu çabayı ve sahip olduğu potansiyeli gösteriyor. Onu Avusturya'da, yani yaz arasından sonra daha da iyileştiğinde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.