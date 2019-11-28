Honda: “Marquez’in ameliyatı başarılı geçti”

Marquez, Sepang'daki sıralamalarda Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'yu kovalarken 2. virajda düşmüştü. O kazada Marquez'in yaralanmadığı düşünülüyordu.

Jerez'deki testlerde pazartesi günü son virajda düşen Marquez'in sağ omzu çıktı. Tıbbi merkeze götürülen Honda sürücüsünün bir sorun yaşamadığı söylenmişti.

Ancak sonrasında Marquez'in aslında Sepang'daki kazasında omzundan yaralandığı ve Jerez'deki kazasıyla durumun daha da kötüye gittiği ortaya çıktı.

Honda, Marquez’in çarşamba günü Universitari Dexeus-Quiron Hastanesi’nde operasyon geçirdiğini doğruladı.

Japon firma, Marquez’in geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

Marquez, kış döneminde ikinci defa ameliyat olmuş oldu. 2018 sezon öncesi testlerde Marquez'in sol omzu çıkmış, bunun üzerine sezon boyunca sıkıntı yaşamış ve ancak sezon sonunda ameliyat olmuştu.