Honda: "Marquez, MotoGP'ye yeniden 'kendisi olarak' dönecek"

Marquez, 2020 sezonunun açılış yarışında sağ kolunu kırmış ve ardından ameliyat olmuştu. Sonrasında Endülüs GP'de geriye dönmeye çalışırken koluna daha fazla hasar veren Marquez, o günden bu yana pistlerden uzak kaldı.

Ameliyattan sonraki iyileşme süreci beklendiği gibi gitmediği için iki ameliyat daha olan Marquez, artık iyileşme belirtileri gösteriyor ve 28 Mart'taki Katar GP'de yarışma ihtimalini reddetmiyor. Yine de sezon öncesindeki testleri kaçırmak zorunda kalacak.

Puig, dönüşünde ne tür bir Marquez'in beklenebileceği sorulduğunda "net bir cevabı olmadığını" kabul ediyor, ancak Honda'nın ondan beklediği şeyin, Marquez'in kendisinden bekleyeceği şeyle alakasız olduğunu düşünüyor.

Geçen Pazartesi günü, Honda'nın 2021 lansman etkinliğinde konuşan Puig, "Bence her sürücünün hayatında büyük bir sakatlık geçirdiği belli bir dönem vardır."

"Marc geçen yıl büyük bir sakatlık geçirdi. Aslında çok büyük değil ama çok uzun süren bir sakatlıktı. Bu, onu uzun süre yarışlardan uzak tuttu, ancak olanları değiştiremezsiniz, o gerçek bir şampiyon ve çok olgun bir sürücü."

"Sorunuza gelince, net bir cevabım yok. Bildiğim tek şey, onun hâlâ Marc Marquez olmanın bir yolunu bulacağı ve bunu sadece kendi başına yapabileceği."

"Elbette ekip ona yardım edecek, onu her zaman olduğu gibi %100 destekleyeceğiz fakat bizim beklediğimiz, umduğumuz, düşündüğümüz hiçbir şeyin önemi yok."

"Önemli olan; onun kendisinden ne beklediği ve sakatlıktan önceki tam potansiyeline geri dönmek için ne yapması gerektiğini düşündüğü." dedi.

Puig'e ayrıca Honda'nın bu sezon Marquez'in takım arkadaşı olarak neden Pol Espargaro'yu seçtiği soruldu.

Bunun üzerine Puig, "Takıma iyi sonuçlar getirmesini umuyoruz ve bir sürücü aldığınızda hedef zaten budur."

"Geçmişe dayanan bir tecrübesi olduğu ortada, iyi bir deneyime sahip, çocuk da değil ve hedefi tüm sürücülerle ve ayrıca Marc'a karşı savaşmak olacak."

"Motosikletimizi kısa sürede anlayabilmesini umuyoruz ve takım içinde büyük bir rekabet olmasını bekliyoruz ve aynı zamanda öyle olmasını umuyoruz çünkü bir takımın hayatta kalmasını sağlayan şey gerçekten budur."

"Ekibinizin içinde iyi bir rekabet seviyesine sahip olduğunuzda, ekibinizin içindeki seviye de artar."

"Yani bunun yaşanmasını bekliyoruz ve hem ekibimizi hem de motosikletimizi beğenmesini umuyoruz. Ona en iyi malzememizi ve en iyi motosikletimizi vermeye çalışacağız, böylece potansiyelini gösterme şansı yakalayacak." cevabını verdi.