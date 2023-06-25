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Honda: "Marquez ayrılmakta özgür"

Honda MotoGP takım patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in 2020'de imzaladığı dört yıllık anlaşmaya rağmen takımdan ayrılmakta özgür olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marquez, Almanya'da gerçekleştirilen hafta sonunda beş ayrı kaza yapmış ve sonunda sakatlığı yüzünden hafta sonundan çekilmişti.

Cumartesi günü Assen'deki sıralama turlarında Enea Bastianini'ye çarpan ve düşen Marquez, sprint yarışında ancak 17. olabildi.

Honda ile Marquez arasındaki kontratın erkenden feshedilebileceği yönünde tartışmalar var ve Pugi'e göre İspanyol sürücü, istediği takıma gitmekte özgür.

Puig, "Bir kontratımız var ama her insan hayatta istediğini yapmakta özgür."

"Honda, kendi bünyesinde olmaktan mutlu olmayan insanlarla çalışacak bir şirket değil."

"Yani bir sözleşmemiz var ve Honda Marc'a çok saygı duyuyor. Sözleşmeye dayanarak [onun kalacağını] düşünmek istiyorum ama geleceği göremem." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Puig'in son yorumları hakkında konuşan Marquez ise gelecek planları hakkında bilgi vermedi.

İspanyol pilot, "Şu anda zor bir durum içerisindeyim ve bunu düşünemem."

"Böyle bir durumdayken geleceğinizle ilgili karar veremezsiniz. Bu bir buçuk aylık süre zarfında vücudumu ve zihinsel tarafımı toparlamam gerekiyor."

"Kariyerimin en kötü anlarından birini yaşıyorum. Fakat çok şanslıyım ki kişisel anlamda hayatımın en iyi noktalarından birindeyim ve etrafımda çok iyi bir ekip var. Her şey çok tutarlı gidiyor ve bu da bize çok yardımcı oluyor."

"Şimdi düşünmem, rahatlamam, ekibimle konuşmam ve sonra tekrar motosiklete binmem gerekiyor."

"Silverstone'a Portimao ile aynı kararlılıkta başlamaya çalışacağım. Açıkçası yaklaşımım farklı olacak ama aynı adanmışlık olacak." dedi.

Marquez ve Puig bugünkü yarışa katılmama kararının sürücüye ait olduğu konusunda hemfikirdi.

Marquez, "Dün akşam sekiz ya da dokuz civarında ağrım çok arttı. Gece uyuyamadım ve işte o zaman  bugün yarışamayacağıma karar verdim."

"Bu sabah yarışamayacağımı söylemek için sağlık merkezine gittim. Sonrasında kaburgamın kırık olduğu anlaşıldı." dedi.

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