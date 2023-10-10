Honda, Marc Marquez'in yeri için Oliveira'yı düşünüyor!

Honda, geçen hafta yaptığı açıklama ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan Marc Marquez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Marquez hayatının 11 yılını Honda ile geçirdi ve altı MotoGP dünya şampiyonluğu, 59 yarış zaferi ve 101 podyum kazandı.

Henüz resmileşmemiş olsa da Marquez önümüzdeki sezon bir yıl eski Ducati ile yarışmak üzere Gresini'ye geçecek.

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Marquez'in yeri için öne çıkan aday RNF Aprilia ile mücadele eden Miguel Oliveira.

Oliveira, 2024 sonuna kadar Aprilia ile yarışacak ve kontratının erken feshi için görüşme yapılması gerekecek.

Oliveira'nın sözleşmesinde bir fabrika takımının kendisine koltuk teklif etmesi halinde ayrılabileceğini öngören bir ayrılık maddesi var.

Bu madde, 2023'te LCR ile yarışmaya başlayan fakat Yamaha'dan teklif almasıyla iki yıllık kontratını erken fesheden Alex Rins'in kontratında da yer alıyordu.

28 yaşındaki Oliveira, KTM ve Aprilia'daki deneyimi nedeniyle HRC tarafından en cazip seçenek olarak görülüyor.

Ticari açıdan bakıldığında bu anlaşma Repsol Honda için oldukça cazip. Fakat Oliveira'nın yarış kazanabilen bir motosikletten Honda'ya geçmek isteyip istemeyeceği muamma.

Ayrıldığı takdirde RNF Aprilia'nın kiminle anlaşacağı da şimdilik belirsiz.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images