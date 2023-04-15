Önceki / Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"
MotoGP / Amerika GP Haberler

Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor

Teksas'taki mücadelede Marc Marquez'in yerini alan Honda test sürücüsü Stefan Bradl, takımın Kalex şasisi denediği iddialarını reddetti.

Altay Gök
Ekleyen:
Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor
Haberi dinle

Jerez'de gerçekleşecen ve Bradl'ın yanı sıra Yamaha, KTM ve Aprilia'nın test sürücülerinin yer aldığı iki günlük testte Honda'nın Kalex şasisiyle turladığına dair dedikodular mevcut. 

Ancak Bradl'a göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Bradl, "Kalex şasisi kullandığımız yönünde söylentiler var -size doğrudan söylemek gerekirse böyle bir şey yoktu."

"Elbette yeni bir şeyler vardı, ancak [ne söylediğime] dikkat etmem gerekiyor, nitekim özel bir teste ait gizli bilgilerden bahsediyoruz."

"Size söyleyebileceğim tek şey, Kalex şasisi denememiş olmamız." dedi.

Bradl, Austin'de sakatlıktan dönen Joan Mir ile birlikte yarışacak. İspanyol pilot Kalex şasisini sadece medyadan duyduğunu söyledi ve "şu anda masada bir şey yok sanırım" dedi.

Mir ayrıca MotoGP'de mucize parçalar olmadığı konusunda uyardı: "Tek bir şasinin bana ihtiyacım olan her şeyi vereceğine güvenmiyorum - hızlanma, son hız ve her şey. Bence öyle değil."

paylaşım
yorumlar

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Formula 1
Avustralya GP

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi" Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MotoGP
Amerika GP

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda! MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Formula 1

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek" Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Son Haberler

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

MGP MotoGP
Amerika GP

MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda! MotoGP Amerika sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Quartararo düştü, Honda podyumda!

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

F1 Formula 1

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı" Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

MOT3 Moto3
Circuit of the Americas

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

F1 Formula 1

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek" Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.