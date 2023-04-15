Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor

Haberi dinle

Jerez'de gerçekleşecen ve Bradl'ın yanı sıra Yamaha, KTM ve Aprilia'nın test sürücülerinin yer aldığı iki günlük testte Honda'nın Kalex şasisiyle turladığına dair dedikodular mevcut.

Ancak Bradl'a göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Bradl, "Kalex şasisi kullandığımız yönünde söylentiler var -size doğrudan söylemek gerekirse böyle bir şey yoktu."

"Elbette yeni bir şeyler vardı, ancak [ne söylediğime] dikkat etmem gerekiyor, nitekim özel bir teste ait gizli bilgilerden bahsediyoruz."

"Size söyleyebileceğim tek şey, Kalex şasisi denememiş olmamız." dedi.

Bradl, Austin'de sakatlıktan dönen Joan Mir ile birlikte yarışacak. İspanyol pilot Kalex şasisini sadece medyadan duyduğunu söyledi ve "şu anda masada bir şey yok sanırım" dedi.

Mir ayrıca MotoGP'de mucize parçalar olmadığı konusunda uyardı: "Tek bir şasinin bana ihtiyacım olan her şeyi vereceğine güvenmiyorum - hızlanma, son hız ve her şey. Bence öyle değil."