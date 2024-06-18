Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP

Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Henüz resmi olarak duyurulmasa da Honda, Joan Mir'in kontratını 2026 sonuna kadar uzattı.

Ezel Tan
Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Repsol Media

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Joan Mir, Japon markasıyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varmasının ardından 2026 sonuna kadar Honda ile yarışacak.

Bu gelişme aynı zamanda 2017 Moto3 ve 2020 MotoGP şampiyonunun iki yıl daha seride yer alacağı anlamına geliyor.

İspanyol sürücü, serideki ilk yarışına 2019'da SUzuki ile çıktı ve 2020 yılında şampiyonluğa ulaştı. Japon üreticinin seriden çekilmesinin ardından Mir, 2023'ün başında Honda'ya geçti.

Tokyo merkezli üreticiye katıldığından bu yana Mir toplam 22 yarışa katıldı ancak henüz bir podyum veya pole pozisyonu elde edemedi. Geçen yılki Hindistan yarışında elde ettiği beşincilik, Honda'daki en iyi sonucu olmaya devam ediyor.

Son yıllarda hiçbir sürücü RC213V'nin çalışmasını sağlayamamış olsa da Honda, Mir'in ilerlemesine ve gelişim çalışmalarına güveniyor.

Mir aynı zamanda şu anda  13 puanla 18. sırada yer alıyor ve Honda sürücüleri arasında en iyisi konumunda.

Resmi duyurunun yakında yapılması beklenirken, tarafların sözlü olarak anlaştığı ifade ediliyor.

Luca Marini'nin de 2025 için anlaşması olmasından dolayı Honda'nın sürücü kadrosu kesinleşmiş oldu.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Tech3, 2025'te Vinales ve Bastianini ile "iki tane bir numaraya sahip olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"
Alonso: "Kendime güveniyorum, iyi bir araçla rekabetçi olabilirim"

Alonso: "Kendime güveniyorum, iyi bir araçla rekabetçi olabilirim"

Formula 1
İspanya GP
Alonso: "Kendime güveniyorum, iyi bir araçla rekabetçi olabilirim"
Joan Mir
Daha fazlası
Joan Mir
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

MotoGP
Katalonya GP
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

MotoGP
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

MotoGP
Amerika GP
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"
Repsol Honda Team
Daha fazlası
Repsol Honda Team
Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

MotoGP
Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak
Marini 2024'teki performansından mutlu değil

Marini 2024'teki performansından mutlu değil

MotoGP
Katalonya GP
Marini 2024'teki performansından mutlu değil
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

MotoGP
Amerika GP
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

Son Haberler

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

MGP MotoGP
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

F1 Formula 1
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye