Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı
Henüz resmi olarak duyurulmasa da Honda, Joan Mir'in kontratını 2026 sonuna kadar uzattı.
Joan Mir, Repsol Honda Team
Fotoğraf: Repsol Media
Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Joan Mir, Japon markasıyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varmasının ardından 2026 sonuna kadar Honda ile yarışacak.
Bu gelişme aynı zamanda 2017 Moto3 ve 2020 MotoGP şampiyonunun iki yıl daha seride yer alacağı anlamına geliyor.
İspanyol sürücü, serideki ilk yarışına 2019'da SUzuki ile çıktı ve 2020 yılında şampiyonluğa ulaştı. Japon üreticinin seriden çekilmesinin ardından Mir, 2023'ün başında Honda'ya geçti.
Tokyo merkezli üreticiye katıldığından bu yana Mir toplam 22 yarışa katıldı ancak henüz bir podyum veya pole pozisyonu elde edemedi. Geçen yılki Hindistan yarışında elde ettiği beşincilik, Honda'daki en iyi sonucu olmaya devam ediyor.
Son yıllarda hiçbir sürücü RC213V'nin çalışmasını sağlayamamış olsa da Honda, Mir'in ilerlemesine ve gelişim çalışmalarına güveniyor.
Mir aynı zamanda şu anda 13 puanla 18. sırada yer alıyor ve Honda sürücüleri arasında en iyisi konumunda.
Resmi duyurunun yakında yapılması beklenirken, tarafların sözlü olarak anlaştığı ifade ediliyor.
Luca Marini'nin de 2025 için anlaşması olmasından dolayı Honda'nın sürücü kadrosu kesinleşmiş oldu.
Joan Mir, Repsol Honda Team
Photo by: Repsol Media
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