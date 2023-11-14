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Honda ile olan ilişkisini sonlandıran Red Bull, Marquez'i takip edecek

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Red Bull, Marc Marquez'in takımdan ayrılmasının ardından uzun süredir devam eden MotoGP ortaklığını sona erdireceğini Honda'ya iletti.

Editör German Garcia Casanovs
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Red Bull, Nicky Hayden ve Dani Pedrosa'nın yarıştığı 2006 sezonundan bu yana Honda takımına sponsorluk yapıyor.

Ancak Avusturyalı şirketin logoları, Marquez'in seriye girip, başarılar elde etmeye başlamasının ardından 2015 yılında motosikletin üzerinde yer almaya başladı.

Red Bull'un logoları o zamandan beri Repsol Honda'nın tüm motosikletlerinde yer aldı, ancak enerji içeceği markasının Japon üreticiyle yaptığı sözleşme, Marquez'in takımdan ayrılması halinde anlaşmayı bozmalarına izin veren bir çıkış maddesi içeriyordu.

Altı kez MotoGP şampiyonu Marquez, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2023 sezonunun sonunda Honda ile yollarını ayıracağını ve Gresini Ducati'ye geçeceğini duyurdu.

Marquez'in kararı sonrası Red Bull, Honda ile görüşerek sezon sonunda artık beraber çalışmayacaklarını iletti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Honda, 2025 yılına kadar başka bir enerji içeceği şirketinin reklamını yapamıyor..

Honda'dan bir kaynak, Red Bull'un 2024 yılı için takımın sporu olmamaları yönündeki maddeyi aktifleştireceğini doğrularken, Honda'nın  önümüzdeki yılın sonuna kadar Red Bull'un rakiplerinden birisinin reklamını yapamayacağını belirtti.

Red Bull'un, Marquez'in kişisel sponsoru olmasından ötürü Gresini'ye geçmesi bekleniyor. Honda'ya yakın kaynaklar, diğer sponsorların da başka yerlere bakabileceği görüşündeler.

Şu an için her şey Repsol'ün Honda ile bir yıl daha devam edeceğini gösteriyor. Ancak gelecek sezon, 30 yıllık bu ikonik ortaklığın sonu olabilir.

Honda, Red Bull'u ve diğer sponsorları kaybetse de, 2024'te halihazırda Marquez'e ödediği yıllık 20 milyon euro kasasında tutacağı için, kısa vadede sorun yaşamayacak.

Bu ücretin bu kayıpları telafi etmesi bekleniyor. Hatta motosikletin gelişimine daha fazla kaynak ayırılabilir.

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