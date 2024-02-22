Honda, HRC genel müdürü Kuwata'yı MotoGP projesinden uzaklaştırdı

Japon kurumsal takviminin sıfırlanacağı 1 Nisan tarihine kadar görevinde kalacak olan yöneticisinin yerine off-road departmanından gelen ve kısa süre önce Dakar Rallisi'nde yarışan takımın sorumluluğunu üstlenen Taichi Honda geçecek.

Honda bu hamlenin MotoGP takımlarının son yıllardaki kötü sonuçlarına bir yanıt olmadığını vurgulasa da, Marc Marquez'in ayrılışıyla birlikte sportif çöküşün karar üzerinde bir etkisi olmadığına inanmak zor.

Honda'nın son zaferini geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Alex Rins ile elde etmiş ve iki kat daha fazla motosiklete sahip olmasına rağmen Yamaha'dan 11 puan daha az alarak şampiyonada sonuncu olmuştu.

Marquez, Motegi'de, Gresini Ducati'ye gittiğini açıklamadan önce HRC sürücülerinin 2023'te kutladığı iki podyumdan ikincisini elde etti.

Alex Rins, LCR Honda Takımı, Circuit of the Americas'ta zafere giden yolda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kuwata, geliştirme stratejisi mühendisi olarak takıma katıldığı 2010 yılından bu yana MotoGP projesiyle ilişkiliydi ve 2016 yılında tüm yarış bölümlerinin genel müdürü rolüne geçti.

Kuwata'nın ayrılışı, geçen sezonki Japonya Grand Prix'sine kadar Honda'nın MotoGP'deki teknik müdürü olan Shinichi Kokubu'nun yerini teknik şef Shin Sato'nun almasının ardından gerçekleşti.

Kışın başlarında Honda, teknik direktör Takeo Yokoyama'yı şirketin Tokyo'daki genel merkezine taşımaya karar verdi ve Ken Kawauchi bu görevi üstlendi.