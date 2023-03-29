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Honda, federasyonun Marquez kararına itiraz edecek!

Honda, Marc Marquez'in aldığı çifte uzun tur cezasının Arjantin'den ABD'ye çekilmesine itiraz etti.

Haydn Cobb
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Honda, federasyonun Marquez kararına itiraz edecek!
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Portekiz'deki mücadelenin üçüncü turunda bir frenaj hatası sonucu Miguel Oliveira'yı düşüren, Jorge Martin'in de gerilere düşmesine sebep olan Marquez, bu nedenle Arjantin GP'si için çifte uzun tur cezası aldı.

Ancak yarıştan birkaç saat sonra Marquez'in sağ el tarak kemiğinden ameliyat olacağı, bu nedenle Arjantin'deki mücadeleyi kaçıracağı açıklandı; bu da cezanın uygulanamayacağı ve otomatik olarak düşeceği anlamına geliyordu.

Salı günü bu duruma yönelik bir açıklamada bulunan FIM, Marquez'in cezasını Arjantin'de değil, sonraki yarış olan ABD'de çekeceğini duyurdu.

Bunun üzerine Honda, MotoGP'deki "mevcut düzenlemelere uygun olmadığını" belirttiği ceza değişikliğine itiraz edeceğini açıkladı.

Takımın açıklamasında, "Repsol Honda, alınan son karar neticesinde ihlal edildiğini düşündüğü haklarını ve meşru menfaatlerini savunmak için yürürlükteki düzenlemelerin sunduğu tüm başvuru yollarını kullanma niyetindedir, bu amaçla FIM Temyiz Komiserleri nezdinde usulüne uygun bir Temyiz başvurusunda bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Şunu da belirtmekte fayda var: Honda'nın itirazı cezanın kendisine değil, cezanın Arjantin'de çekilmesi gerekirken iki gün sonra ertelenmesine. 

Cezanın kendisi ise bizzat Marquez tarafından kabul görmüştü.

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Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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