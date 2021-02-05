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MotoGP / Son dakika

Honda en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

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Honda en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda Racing Corporation, Dorna Sports ile beş yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Buna göre Honda, en az 2026 sonuna kadar bu sporda kalacak.

Honda, 1982 yılında seride tam zamanlı olarak mücadele etmeye başladı ve o günden bu yana en üst sınıfta yer almaya devam ediyor. Şimdiye kadar 20 sürücüler şampiyonluğu kazandılar. Bunlardan sonuncusu ise 2019'da Marc Marquez'le geldi.

Şu anda MotoGP'de dört farklı Honda motosikleti var ve bunlardan ikisini Repsol destekli fabrika takımı, diğer ikisini ise fabrika destekli LCR uydu ekibi kullanıyor.

Şimdiye kadar mevcut üreticilerden sadece KTM ve Ducati 2021 sonrasında sporda kalacağını açıklamıştı. Bugün bunlara -beklendiği üzere- Honda da eklendi.

Honda'nın motosiklet operasyonlarının başında yer alan Genel Müdür Noriaki Abe, "Öncelikle Carmelo Ezpeleta'ya ve Dorna Sports'taki herkese, COVİD-19 salgını döneminde yarışları organize etme konusundaki sıkı çalışmaları için saygımı ve şükranlarımı sunmak istiyorum."

"2022'den 2026'ya kadar MotoGP'de yer almaya devam etme konusunda yeni bir anlaşma imzalamamızdan ötürü çok memnunum. Honda, 1959'dan beri FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda yer alıyor ve geçen yıl 800. Grand Prix'sini kazandı. Honda, MotoGP yarışlarının motor sporları faaliyetlerimiz için hayati öneme sahip olduğuna inanıyor."

"MotoGP, motosiklet yarışlarının zirvesidir ve çeşitli teknolojiler geliştirmemize, yoğun rekabet sayesinde mühendislerimizi eğitmemize ve becerilerini geliştirmemize yardımcı oluyor. Üretim araçlarının gelişimi üzerinde çalışan bu mühendisler sayesinde Honda, müşterileri için daha iyi ürünler hazırlayabiliyor." dedi.

Honda yeni sezon için Alex Marquez'i LCR Honda ekibine göndermiş ve yerine KTM fabrika takımından Pol Espargaro ile anlaşmıştı.

Diğer tarafta MotoGP yıldızı Marc Marquez'in tedavi süreci devam ediyor ve sezon başında piste çıkması zor görünüyor.

Takım yeni motosikletini 22 Şubat'ta Espargaro ve Marc Marquez'in katılımıyla düzenleyeceği sanal bir lansmanla tanıtacak.

Alex Marquez'in LCR renk düzeni 19 Şubat'ta açıklanırken, takım arkadaşı Nakagami'nin yeni renk düzeni ise bir gün sonra tanıtılacak.

Yamaha, Suzuki ve Aprilia'nın da -henüz açıklanmasa dahi- 2021 sonrası için yeni anlaşmalar yapması bekleniyor.

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Editör Lewis Duncan

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