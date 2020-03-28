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MotoGP / Son dakika

Honda: "Biz sezona hazırdık, Ducati değildi"

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Honda: "Biz sezona hazırdık, Ducati değildi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Mar 2020 10:25

Honda MotoGP takım yöneticisi Alberto Puig, Ducati patronu Gigi Dall'Igna'nın sezonun geç başlamasının HRC ve Marc Marquez'e fayda sağlayacağı iddialarını reddetti.

Sky Italia ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Dall'Igna, Coronavirüs'ün spor üzerindeki etkileri hakkındaki konuşmuştu.

Sezon öncesi testlerinde hem Honda hem de son dünya şampiyonu Marc Marquez yeterince hazır bir görüntü çizmedi. Çünkü Honda motosikletinden neredeyse hiçbir sürücü memnun değildi ve kışın ameliyat olan Marquez de motosiklette istediklerini yapamadığını söylüyordu.

Dall'Igna bunun üzerine bu aradan en çok Marquez ile Honda'nın faydalanacağını belirmişti.

Ancak Puig, son testte motorla ilgili onay evraklarını yetkililere sunan tek takımın Honda olduğunu söyleyerek bu iddiaları tamamen reddetti.

Motorsport.com'a konuşan Puig, Motorsport.com'a konuşan Puig, "Ducati'nin yapması gereken şey, Katar'da karşı karşıya oldukları rekabete hazırlanmaktı. Honda neredeyse her zaman olduğu gibi yarışa hazırdı, onlar ise değil."

"Çizimleri talep edildiği zamanda teslim eden bir tek biz vardık. O andan itibaren bazı üreticilerin motoruyla ilgili garip bir şey yaptığından şüpheleniyorlarsa, bu üreticinin Honda olmayacağı açık."

Testin ardından Katar'da personel bırakan tek ekip Honda'ydı. Ducati ekibinin çoğu İtalya'ya döndü.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Repsol Honda Team
Editör Andrew van Leeuwen

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