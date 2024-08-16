Honda, Avusturya Grand Prix'sine yeni bir motor konfigürasyonu ile geliyor

Japon üretici, MotoGP'deki en kötü döneminden çıkmak için yoğun bir şekilde çalışıyor ve Avrupa'daki yarışlar için bir dizi güncelleme getirmeyi planlıyor.

İlk önemli güncelleme, LCR'den Takaaki Nakagami ve HRC ekibinden Luca Marini ile Joan Mir'in Spielberg'de denediği yeni motor konfigürasyonu oldu.

Johann Zarco ise daha güçlü ama kullanımı zor bir motor yaklaşımıyla Silverstone'da yarıştığı motosikletle devam edecek ve daha fazla veri toplamak amacıyla aynı motoru kullanacak.

Dışarıdan bakıldığında, yeni paket HRC için olumlu olarak karşılansa da, Marini yeni güncellemelerden büyük bir hız artışı beklemiyor. Ancak yine de sezonun ikinci yarısı için güncellemeler getiren HRC'yi takdir ettiğini belirtti.

Marini şunları söyledi: "Bu güncellemeye 'Yeni bir motor' demek büyük bir ifade olurdu. Ben buna sadece küçük bir güncelleme derim."

"Silverstone yarışından sonra performans açısından Taka'nın performansının biraz daha iyi göründüğünü gördük, ancak hala diğer motosikletle aynı değil ve kullanımı biraz daha zor."

"Diğer motosikletlere daha çok yaklaşıyoruz ama hala yeterli seviyede değil."

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama bu güncelleme için iyi iş çıkardıklarını söylemeliyim. Bu sürecin bir parçası. İlerlemenin ve çalışmaya devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum, küçük güncellemeler bile iyidir. Bu durum beni mutlu etti."

"Neler getireceğini göreceğiz, ancak pistteki performansımızı pek değiştirmeyecek."

Luca Marini'nin takım arkadaşı Joan Mir, güncellemenin nihai potansiyeli hakkında daha iyimser ancak bunun Honda'nın performansını hemen değiştirmeyeceğini de belirtti.

Konu ile ilgili olarak Luca Marini şunları söyledi: "Bu hafta sonu farklı bir motor konfigürasyonuna sahibiz, bu harika bir şey. Oldukça temiz, yeni bir konfigürasyon."

"Pistte hemen hızlı olacak bir konfigürasyon değil. Bu yüzden elektronik ayarları doğru yapmak ve belki de genel ayarları oturtmak biraz zaman alacak."

"Ama bu güncellemeyi için takımın iyi iş çıkardığını söylemeliyim. Bu sürecin bir parçası. İlerlemenin ve çalışmaya devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum, küçük güncellemeler bile iyidir. Bu durum beni mutlu etti.

Göreceğiz, ancak pistteki performansımızı değiştirmeyecek."

Marini'nin takım arkadaşı Mir, yükseltilmiş motorun nihai potansiyeli konusunda daha iyimserdi, ancak bunun Honda'nın MotoGP'deki şansını hemen değiştirmeyeceğini de belirtti.

"Bu hafta sonu farklı bir motor konfigürasyonuna sahibiz, bu harika bir şey," dedi. "Oldukça temiz, yeni bir konfigürasyon.

"Pistte hemen hızlı olacak bir konfigürasyon değil. Bu yüzden, elektronik ayarları doğru yapmak ve belki de araç ayarlarını oturtmak biraz zaman alacak.

"Güncellemelerin doğru yönde olup olmadığını, görmemiz gerekecek."

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın dört sürücüsü geçmişte farklı motor konfigürasyonlarını tercih etti için, bu durum markanın gelecekteki en iyi yönü belirlemesi konusunda bazı anlaşmazlıklara yol açtı.

Mir, bu hafta sonu Honda sürücülerinin RC213V'lerinde kullanacakları motor güncellemesinin ileride hangi yönde ilerleyeceklerine dair kesin bir cevap vermesini umuyor.

"Bu daha önce denemediğim bir şey değil, denediğim bir konfigürasyon. Motor yeni değil, konfigürasyon yeni."

"Sezon başında yaşadığımız tüm zorlukların ardından bu seçim mantıklı geliyor. O alandaki yönün doğru olmadığını fark ettik ve geriye döndük, bu yüzden geri döndüğümüzde yapmak istediğimiz iki adımın biraz da olsa yönü bu. İki adım atmayı beklemiyoruz. Bunu devam etmemiz gereken yönü anlayabilmek için yapıyoruz."