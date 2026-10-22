MotoGP Avustralya GP

Honda HRC, Avustralya’da tek motosikletle mücadele edecek

Honda HRC, sürücü kadrosundaki sağlık sorunları nedeniyle Phillip Island’da tek motosikletle yarışmak zorunda kalacak.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 11:54

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Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kariyeri boyunca istikrarıyla ön plana çıkan ve 2021'de MotoGP’ye adım attığından bu yana sadece beş yarış kaçıran Luca Marini, bu hafta sonu fabrika takımının tek temsilcisi olarak mücadele edecek. Marini’nin takım arkadaşı, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonu Joan Mir, rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle Avustralya’da da pistte yer alamayacak.

Japon üreticide yedek sürücü seçeneklerinin de tükenmiş olması krizi daha da derinleştirdi. Endonezya’da Mir’in yerine piste çıkan Aleix Espargaró, ameliyat geçireceği için bu yarışı kaçıracak. Şampiyonanın bir önceki ayağı Japonya’da kol köprücük kemiğini kıran Takaaki Nakagami tedavi görürken; diğer yedek sürücü Somkiat Chantra ise Honda’nın WorldSBK projesi için Jerez’de test sürüşünde olması sebebiyle Avustralya kadrosuna dahil edilemedi.

2027 sezonunda Tech3 KTM takımına geçmeye hazırlanan Luca Marini için Avustralya yarışı, Honda ile geçireceği son beş yarışı kapsıyor.

Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Üst üste yapılacak üç yarışlık maraton öncesinde değerlendirmeler yapan İtalyan sürücü, pistin kendine has atmosferini ve hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Kısa bir aranın ardından üç yarışlık yoğun maratona hazırlanmak üzere işimizin başına dönüyoruz.”

“Phillip Island her sürücünün sevdiği bir pist; düzlükten aşağı inerken karşınızda denizi görmek çok benzersiz bir duygu ve pistin yerleşimi takvimdeki hiçbir yere benzemiyor.”

“Amacımız bu hafta sonundan keyif almak ve toplayabildiğimiz kadar çok puan toplamak. Takımın yarışlar arasındaki bu haftada bile performansımızı artırmak için aralıksız çalıştığını biliyorum.”

“Önümüzde beş yarış kaldı; bu da son birkaç yılda birlikte başardığımız her şeyi göstermek için beş yeni fırsat anlamına geliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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