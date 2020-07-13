Honda: "Alex'i LCR'ye geçirmek tüm taraflar için en iyisi"

Japon üretici, pazartesi günü yaptığı açıklama ile 2021 ve 2022 için Pol Espargaro ile anlaştığını ve İspanyol pilotun, Marc Marquez'in yeni takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Bu hamleyle birlikte Alex Marquez, Honda fabrika takımında geçirdiği tek yılın ardından LCR Honda uydu takımına geçecek.

Honda patronu Alberto Puig, bu hamlenin Son Moto2 şampiyonunu Alex Marquez'e yardımcı olacağını söyledi.

Puig, "Repsol Honda'nın bir çaylak için, kariyerine bağlı olarak bazen MotoGP'ye başlamak için en iyi yer olmadığını biliyoruz. Burada çok fazla baskı var ve ilk günden itibaren iyi sonuçlar almak zorundasınız."

"Kardeşiniz olsun ya da olmasın, Marc Marquez gibi biriyle yarışmak herkes için zor."

"Alex Marquez'in geleceğini çok önemsiyoruz ve bu yüzden fabrika sürücüsü olmasına ve aynı motosikleti sürmesi gerektiğine karar verdik, Repsol Honda'da olandan biraz daha rahat gelişebilecek." dedi.

Alex Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yaşıyla beraber olgun bir sürücü. Onu çok yakından takip etmeliyiz, çünkü ilgimizi çeken bir sürücü. Ancak aynı zamanda, fabrika takımında daha tecrübeli bir sürücü olacak. Pol Espargaro, daha tecrübeli ve gelecek sene direkt olarak iyi pozisyonlar için savaşabilir."

"Bu sürücü kadrosunun, hepimiz için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu, yapılması en mantıklı şey."

Marquez, 2021 sezonunda LCR'de Cal Crutchlow'un yerini alacak. Britanyalı sürücü MotoGP kariyerini devam ettirmek için diğer takımlara bakmak zorunda kalacak.

Puig, Alex'in bu yıl LCR'ye gönderilmesinin pek çok sponsorluk anlaşması nedeniyle mümkün olmadığını belirtti.

Crutchlow'un adı Aprilia ile anılsa da Puig, Britanyalı sürücüye önümüzdeki yıl Dünya Superbike takımına katılma fırsatı vereceklerini belirtti.

"Eğer yeni motosikletimizle birlikte bu seçeneği düşünmek isterse, böyle bir şansı her zaman var. Çünkü Superbike'taki Honda takımının hedefi de yakın gelecekte şampiyon olmak."