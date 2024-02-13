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MotoGP Repsol Honda Team lansmanı
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Honda, 30 yıl sonra ilk kez MotoGP renk düzenini değiştirdi!

Honda, 2024 MotoGP sezonu için yepyeni bir renk düzeni benimsedi ve motosiklete kendi kurumsal renk düzenine ek olarak Repsol renklerini ekledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Repsol Honda Team RC213V livery

Repsol ilk olarak 1995 yılında Honda ile çalışmaya başladı ve markanın turuncu renkleriyle, efsanevi bir ortaklık başladı.

Repsol ve Honda uzun süredir devam eden ortaklıklarının 30. yılına girerken, İspanyol petrol devi Marc Marquez'in Gresini Ducati'ye geçmesi nedeniyle projeye olan dahiliyetini azalttı.

Bu da Honda'nın 30 yıldır ilk kez MotoGP renk düzeninde büyük bir değişiklik yapmasına neden oldu.

Bugün tanıtılan yeni RC213V üzerindeki Repsol varlığı epey azaltılırken, HRC'nin kırmızı, mavi ve beyaz renklerine daha fazla yer verildi.

Yeni renk düzeni, bugün Madrid'de Repsol tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında tanıtıldı.

Repsol Honda Team RC213V livery

Repsol Honda Team RC213V livery

Photo by: Repsol Media

Motosikletin İspanya'daki lansmanında 2020 şampiyonu Joan Mir ve Luca Marini'nin yanı sıra Honda'nın üst düzey yönetimi de hazır bulundu.

2024 Honda için önemli bir yıl olacak çünkü uzun yıllar sonra ilk kez gerçek anlamda Marquez olmadan bir yıla başlayacaklar.

Marquez'in yerine VR46'dan Marini'yi göreve getiren Honda, takım lideri olarak da 2020 şampiyonu Joan Mir'e güveniyor.

Honda, RC213V motosikletini kış boyunca önemli ölçüde elden geçirdi ve MotoGP'de yeniden ön sıralarda yer almak için baştan aşağı yeniledi.

Sürücülerden gelen ilk tepkiler son derece olumlu oldu; Mir, Marini ve hatta LCR'dan Johann Zarco gibi isimler yeni motosikletin pozitif bir adım olduğu konusunda hemfikirdi.

Ancak Honda'nın önündeki görevin büyüklüğü de göz ardı edilmiyor.

Joan Mir, Luca Marini, Repsol Honda Team

Joan Mir, Luca Marini, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

Bike of Luca Marini, Repsol Honda Team

Bike of Luca Marini, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

Repsol Honda Team RC213V livery

Repsol Honda Team RC213V livery

Photo by: Repsol Media

 

Bike of Joan Mir, Repsol Honda Team

Bike of Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

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