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Honda, 2024 MotoGP sezonu için kapsamlı bir test programı planladı

Autosport'un edindiği bilgiye göre Honda, yıl boyunca toplam 22 özel test planlayarak MotoGP'nin yeni sisteminden faydalanmak istiyor.

Oriol Puigdemont
Editör Oriol Puigdemont
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Joan Mir, Repsol Honda Team

Şampiyonadaki tek iki Japon markası olan Honda ve Yamaha, geçen yıl aldıkları kötü sonuçların bir sonucu olarak diğer üreticiler ve şampiyonayı düzenleyen ve yasalaştıran çeşitli kurumlar tarafından kabul edilen bir dizi avantajdan yararlanacak.

Diğer üreticilerin geliştirmeleri dondurulurken sezon boyunca motor geliştirmeye devam etme seçeneğinin yanı sıra, Yamaha ve Honda'nın lehine olan bir diğer nokta da yarış sürücüleri ile diledikleri kadar özel test günü gerçekleştirme imkanı olacak.

Honda ana odağını testlere vermeye karar verdi ve Autosport'un öğrendiğine göre 22 testlik bir takvim planlandı. 

Yamaha ve Honda'nın desteği yaz tatili sırasında gözden geçirileceği ve o zamana kadar elde edilen sonuçlara göre yeniden hesaplanacağı için, bunun yalnızca bir başlangıç planı olduğu ve büyük olasılıkla tam olarak uygulanmayacağı unutulmamalıdır.

HRC takımının garajını paylaşan iki sürücü Joan Mir ve Luca Marini tüm bu testlere katılabilir, ancak şampiyonanın 10 Mart hafta sonundan itibaren başlayacak olması, özellikle de bu sezonun her GP hafta sonunda sprint yarışlarıyla birlikte 22 yarış içereceği düşünüldüğünde, katılımlarını çok daha karmaşık hale getirecek.

Luca Marini, Repsol Honda Team

Fotoğraf tarafından: Repsol Medya

Luca Marini, Repsol Honda Takımı

Bu da çalışmaların çoğunun test ekibi ve Stefan Bradl tarafından yürütüleceği anlamına geliyor.

Sonuç olarak Honda, yükü bölmek ve 2024'te 28 Nisan'daki Jerez turundan başlayarak beş yarışta wildcard olarak yarışabilecek olan Alman sürücüyü rahatlatmak amacıyla ikinci bir test sürücüsü arayışına başladı.

Johann Zarco ve Takaaki Nakagami'nin bu yıl yarışacağı uydu LCR takımı, yeni motosikletin geliştirilmesine katkıda bulunmak için Honda'ya özel ve kamuya açık tekliflerde bulunmuş olsa da, şu anda özel testler için kullanılmaları planlanmıyor.

Önümüzdeki hafta test ekibinin üyeleri ve LCR, teknisyenlerin 2024 motosikletini yakından tanıyacakları geleneksel 'eğitim' programına katılmak üzere Tokyo'ya gidecek.

Bu ilk temasın ardından Bradl ve test ekibi 22 Ocak haftasında Dünya Superbike takımlarıyla birlikte ilk test için Jerez'e gidecek.

Bu, Şubat ayının ilk haftasında Sepang'da Mir ve Marini'nin de katılacağı toplu deneme sürüşünden önce Japonya'daki resmi HRC garaj üyelerinin açıklanmasıyla aynı zamana denk gelecek.

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