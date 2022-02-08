Honda, 2022 MotoGP renk düzenini tanıttı

Haberi dinle

İkonik Repsol Honda partnerliği, 1995 yılına kadar dayanıyor ve bu süreçte Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, ve Marc Marquez gibi isimler şampiyonluk elde ettiler.

2022 sezonu, Honda'nın Repsol ile yaptığı iki yıllık yeni kontratın son yılı anlamına geliyor ve bu yılın ardından tarafların anlaşması sona erecek.

Yine de taraflar, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam ediyorlar ve motosiklet, temelde önceki yıllarla benzer bir renk düzenine sahip.

Yeni sezonda takımı, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez ve Pol Espargaro temsil edecek. Marquez, geçen yılın sonunda antrenman kazası yapmış ve çifte görme sorunları yaşamıştı. Fakat şimdi düzelme yolunda.

Honda takım patronu Alberto Puig, önümüzdeki sezonla ilgili olarak şunları söyledi: "Son yıllar zordu fakat hayatın kendisi zorluklardan ibarettir öyle değil mi?"

"Önemli sorunlarımız olmasına rağmen, grup olarak, takım olarak yolumuza devam etmeyi başardık ve kış aylarında aklımız fikrimiz Marc'ın hazır olup olmayacağını görmekti ve kış sezonu testlerinde olup olamayacağını anlamak için fiziksel anlamda yaşadığı sorunların gelişimi hakkında bazı haberlerin gelmesini bekliyorduk."

"Neyse ki her şey açıklığa kavuştu ve hem Sepang hem de Endonezya'daki ilk testlere katılmasına izin verildi, ki bu çok önemli."

Repsol Honda RC213V Photo by: Repsol Media

"Bunun büyük yardımı dokunacak."

"Diğer tarafta, Pol'ün hazır olduğunu biliyorduk ama Pol'ün Marc'a ve Marc'ın da motosikletleri test etmesi ve kışın Japonya'da yapılan her şeyi geliştirmek için Pol'e sahip olması önemliydi."

Honda, yeni sezona radikal değişikliklere sahip olan yepyeni bir RC213V ile giriyor. Takım son yıllarda ciddi çekiş sorunları yaşadı ve galibiyet mücadelesi vermekte zorlandı.

Yeni motosiklet, sürücüler tarafından övgüyle karşılandı fakat Marquez, henüz motosikletin ön kısmını anlayamadığını ve en güçlü noktası olan frenleme şeklinden ödün vermek zorunda kaldığını belirtti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 9 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 10 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 12 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 15 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 18 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 19 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 20 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 21 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 22 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 23 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 24 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 25 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 26 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 27 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 28 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 29 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 30 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 31 / 32 Fotoğraf: Repsol Media Repsol Honda RC213V 32 / 32 Fotoğraf: Repsol Media