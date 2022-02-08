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MotoGP Haberler

Honda, 2022 MotoGP renk düzenini tanıttı

Honda, Salı günkü lansmanında 2022 sezonu için radikal bir şekilde revize edilmiş fabrika MotoGP motosikletlerinde geleneksel Repsol görünümünü tanıttı.

Honda, 2022 MotoGP renk düzenini tanıttı
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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İkonik Repsol Honda partnerliği, 1995 yılına kadar dayanıyor ve bu süreçte Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, ve Marc Marquez gibi isimler şampiyonluk elde ettiler.

2022 sezonu, Honda'nın Repsol ile yaptığı iki yıllık yeni kontratın son yılı anlamına geliyor ve bu yılın ardından tarafların anlaşması sona erecek.

Yine de taraflar, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam ediyorlar ve motosiklet, temelde önceki yıllarla benzer bir renk düzenine sahip.

Yeni sezonda takımı, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez ve Pol Espargaro temsil edecek. Marquez, geçen yılın sonunda antrenman kazası yapmış ve çifte görme sorunları yaşamıştı. Fakat şimdi düzelme yolunda.

Honda takım patronu Alberto Puig, önümüzdeki sezonla ilgili olarak şunları söyledi: "Son yıllar zordu fakat hayatın kendisi zorluklardan ibarettir öyle değil mi?"

"Önemli sorunlarımız olmasına rağmen, grup olarak, takım olarak yolumuza devam etmeyi başardık ve kış aylarında aklımız fikrimiz Marc'ın hazır olup olmayacağını görmekti ve kış sezonu testlerinde olup olamayacağını anlamak için fiziksel anlamda yaşadığı sorunların gelişimi hakkında bazı haberlerin gelmesini bekliyorduk."

"Neyse ki her şey açıklığa kavuştu ve hem Sepang hem de Endonezya'daki ilk testlere katılmasına izin verildi, ki bu çok önemli."

Repsol Honda RC213V

Repsol Honda RC213V

Photo by: Repsol Media

"Bunun büyük yardımı dokunacak."

"Diğer tarafta, Pol'ün hazır olduğunu biliyorduk ama Pol'ün Marc'a ve Marc'ın da motosikletleri test etmesi ve kışın Japonya'da yapılan her şeyi geliştirmek için Pol'e sahip olması önemliydi."

Honda, yeni sezona radikal değişikliklere sahip olan yepyeni bir RC213V ile giriyor. Takım son yıllarda ciddi çekiş sorunları yaşadı ve galibiyet mücadelesi vermekte zorlandı.

Yeni motosiklet, sürücüler tarafından övgüyle karşılandı fakat Marquez, henüz motosikletin ön kısmını anlayamadığını ve en güçlü noktası olan frenleme şeklinden ödün vermek zorunda kaldığını belirtti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
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Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
2/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
3/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
4/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
5/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
6/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
7/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team
8/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
9/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
10/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
11/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
12/32

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
13/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
14/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
15/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
16/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
17/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
18/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
19/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
20/32

Fotoğraf: Repsol Media

Pol Espargaro, Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Repsol Honda Team
21/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
22/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
23/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
24/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
25/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
26/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
27/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
28/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
29/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
30/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
31/32

Fotoğraf: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
32/32

Fotoğraf: Repsol Media

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