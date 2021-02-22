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Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Fabrika Honda MotoGP takımı, yeni pilotu Pol Espargaro ve altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez ile, 2021'de yarışacağı motosikletini tanıttı.

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Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı

HRC'nin fabrika motosikletinin tanıtımı, geçtiğimiz Temmuz ayında Endülüs Grand Prix'sinde kolunu kırdıktan beri ilk kez Marquez'in Repsol renkleri ile basın karşısına çıkmasına sahne oldu.

2021 yılında Marquez, 2013 Moto2 dünya şampiyonu Espargaro ile beraber yarışacak. KTM ile dört sene geçirdikten sonra takıma katılan Espargaro, takımın son üç senedeki üçüncü farklı pilotu olacak.

İki hafta önce Honda tarafından yapılan açıklamada, Aralık ayında yapılan üçüncü operasyonun ardından Marquez'in kolunun nihayet iyileşmeye başladığı belirtilmişti.

Kolunda oluşan tanımlanamayan bir enfeksiyon nedeniyle, Ağustos'ta geçirdiği ikinci operasyonun ardından yavaş geçen iyileşme süreci, Marquez'in 2020 sezonunun tamamını kaçırmasına neden oldu.

İyileşme sürecinin doğru bir yöne doğru ilerlemesine rağmen Marquez'in, gelecek ay yapılacak olan Katar testlerine ve yarışlarına katılması beklenmiyor.

Marquez'in yokluğunda Honda, 1982'de premier klasmana tam zamanlı dönüş yaptıktan beri ilk defa MotoGP'de bir sezonu galibiyet almadan tamamladı.

Buna rağmen HRC, Alex Marquez'in arka arkaya Fransa ve ilk Aragon yarışında ikinci olarak aldığı iki podyum sonucu ile beraber sezonu tamamlamayı başardı.

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Repsol Media

Honda test sürücüsü Stefan Bradl, Çek GP'sinden itibaren Marquez'in yerini aldı. Alman pilotun en iyi sonucu ise sezonun son yarışı olan Portekiz'de aldığı yedincilik oldu.

Eski Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun, Marquez dönene kadar Honda adına yarışması üzerine çıkan dedikodulara rağmen, gerekli olduğu durumlarda Marquez'in yerine Bradl'ın geçmesi bekleniyor.

Alex Marquez ise Honda yeni bir iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından 2021 için LCR'a geçiş yaptı, takım da onun ve Takaaki Nakagami'nin yeni renk düzenlerini geçtiğimiz hafta tanıttı.

Pramac, Perşembe günü 2021 sezonu için tanıtımını yapacak, Valentino Rossi ise Petronas SRT pilotu olarak ilk kez 1 Mart'ta ortaya çıkacak.

Son dünya şampiyonu Suzuki, sezon öncesi testlerin ilk günü olan 6 Mart'ta tanıtım yaparken, Aprilia ise hâlâ tanıtım planı hakkında bir açıklama yapmadı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
1/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
2/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
3/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
4/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
5/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
6/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
7/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
8/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
9/19

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
10/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
11/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
12/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
13/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
14/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
15/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team
16/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bike of Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Bike of Pol Espargaro, Repsol Honda Team
17/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team
18/19

Fotoğraf: Repsol Media

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team
19/19

Fotoğraf: Repsol Media

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez , Pol Espargaro
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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