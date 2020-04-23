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MotoGP / Hollanda TT / Son dakika

Hollanda MotoGP yarışı ertelendi

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Hollanda MotoGP yarışı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 09:55

Assen, bu yılki Dutch TT MotoGP yarışının ertelendiğini resmen açıkladı.

Küresel koronavirüs pandemisi, Mart ayında Katar'da yapılması planlanan açılış yarışının iptaline yol açmıştı. Sonrasındaki Tayland, Amerika, Arjantin, İspanya, Fransa, İtalya, Barcelona ve Almanya'daki sekiz yarışın tamamı ertelendi.

Hollanda, geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek için tedbirler almaya devam edeceğini açıkladı ve mevcut etkinlik yasağını 1 Eylül'e kadar uzattı. Bu da 28 Haziran'da yapılması planlanan Dutch TT MotoGP yarışının yapılmasının mümkün olmadığı anlamına geliyordu.

Perşembe günü Assen tarafından yapılan açıklamada, Dutch TT yarışının sonbahar aylarına ertelendiği duyuruldu. Ancak yarışın tamamen iptal edilme ihtimali de bulunuyor.

“Maalesef hükümet tarafından alınan son önlemler, 90. TT Assen yarışının sonbahar aylarına ya da gelecek sezona kadar erteleneceği anlamına geliyor."

“MotoGP organizatörü Dorna Sports ile bu konuda görüşüyoruz. Daha önce satın alınan  biletler geçerliliğini koruyacak."

“Tabii ki TT Circuit Assen organizasyonu çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı, ancak buna rağmen hükümetin almış olduğu kararı tamamen destekliyoruz. Taraftarların ve ilgili tüm tarafların sağlığı, bizim en yüksek önceliğimiz."

Bu karar sonrası yeni sezonun ilk yarışı 12 Temmuz'daki yeni KymiRing pisti olacak. Fakat Finlandiya GP'ye ev sahipliği yapacak yarışla ilgili de şüpheler var. Çünkü Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte yeni pistin mevcut kriz nedeniyle onay almadığını söylemişti.

Ezpeleta, bu yıl 10 yarışlık bir şampiyona yapılması halinde bundan memnun kalacağını söylemiş ve en iyi senaryonun Ağustos ayındaki Çek Cumhuriyeti yarışı olduğunu belirmişti.

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Editör Lewis Duncan

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