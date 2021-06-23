Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Yamaha World Superbike sürücüsü Garrett Gerloff, sakatlık geçiren Franco Morbidelli yerine bu hafta sonu Hollanda’daki Grand Prix'de MotoGP’de ilk kez yarışacak.

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

Morbidelli, salı günü antrenman yaparken kaza yaptı ve durumu kötüleşti. Bu nedenle Morbidelli, bu hafta sonu Assen’de yarışamayacak.

Yerine ise Gerloff piste çıkacak. Geçtiğimiz sene Gerloff, Valentino Rossi’nin yerine Valensiya’da Yamaha ile MotoGP'de yarışacaktı ancak Rossi’nin COVID-19 testi negatif çıktıktan sonra sadece cuma günü piste çıkması gerekti.

Fakat, Gerloff’un zorlu koşullarda, motosiklette deneyimi olmadan sergilediği güçlü performans Yamaha’yı oldukça etkiledi.

Ayrıca bu hafta sonu WSBK yarışı olmadığı için Gerloff, ilk kez Assen’de bir MotoGP yarışında yer alacak ve A versiyon M1 ile SRT adına yarışacak.

Gerloff, “Önümdeki bu fırsat için çok heyecanlıyım, bir meydan okumadan asla kaçan biri olmadım. Bu yüzden, piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Benim için yeni bir pist olacak, yeni pistleri denemeyi seviyorum. Eğlenceli gözüküyor ve benim sürüş stilime epey uyuyor.”

“Yamaha M1’e atlayıp gaza basmak için can atıyorum.”

“Durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama iyi hissediyorum ve Yamaha’ya ve takıma beni seçtikleri için teşekkür etmek istiyorum.”

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu kolay olmayacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım!” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gerloff, 2016 Avustralya’da Dani Pedrosa’nın sakatlanması ardından yarışa katılan Nicky Hayden’dan sonra MotoGP’de yarışan ilk Amerikalı sürücü olacak.

En son bir Grand Prix galibiyeti kazanan Amerikalı sürücü Ben Spies’di ve 2011’de Yamaha ile World Superbike Şampiyonası’nın Assen yarışında zafer kazanmıştı.

Gerloff, WSBK’de GRT Yamaha uydu takımı ile 2020’de ilk kez piste çıkmıştı.

Geçtiğimiz sene 3 podyum kazanan Gerloff, bu mayısta Aragon’da düzenlenen Superpole yarışında bir kez daha podyuma çıktı.

Fakat Gerloff, daha önce hiç Assen’de yarışmadı çünkü geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisi nedeniyle Assen’de düzenlenmesi planlanan WSBK yarışı iptal edilmişti.

paylaşım
yorumlar
Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak

Önceki haber

Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

20 dk
2
Formula 1

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”

2s
3
Formula 1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

3s
4
Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

7s
5
Formula 1

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''

9s
Son Haberler
Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak
MOTOGP

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

55dk
Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak
MOTOGP

Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak

4s
Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak
MOTOGP

Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak

9s
Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"
MOTOGP

Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"

22 Haz 2021
Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"
MOTOGP

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

22 Haz 2021
Son Videolar
MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak
MotoGP

Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak

Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı" Almanya GP
MotoGP

Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi" Almanya GP
MotoGP

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”
Formula 1 Formula 1

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”
Formula 1 Formula 1

Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

Red Bull: “Fransa’daki galibiyet, esnek kanat ve düşük lastik basıncı iddialarını çürüttü”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “Fransa’daki galibiyet, esnek kanat ve düşük lastik basıncı iddialarını çürüttü”

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Son Haberler

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak
MotoGP MotoGP

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak
MotoGP MotoGP

Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak

Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak
MotoGP MotoGP

Dizinden sakatlanan Morbidelli, Assen yarışını kaçıracak

Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"
MotoGP MotoGP

Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.