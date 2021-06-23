Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

Morbidelli, salı günü antrenman yaparken kaza yaptı ve durumu kötüleşti. Bu nedenle Morbidelli, bu hafta sonu Assen’de yarışamayacak.

Yerine ise Gerloff piste çıkacak. Geçtiğimiz sene Gerloff, Valentino Rossi’nin yerine Valensiya’da Yamaha ile MotoGP'de yarışacaktı ancak Rossi’nin COVID-19 testi negatif çıktıktan sonra sadece cuma günü piste çıkması gerekti.

Fakat, Gerloff’un zorlu koşullarda, motosiklette deneyimi olmadan sergilediği güçlü performans Yamaha’yı oldukça etkiledi.

Ayrıca bu hafta sonu WSBK yarışı olmadığı için Gerloff, ilk kez Assen’de bir MotoGP yarışında yer alacak ve A versiyon M1 ile SRT adına yarışacak.

Gerloff, “Önümdeki bu fırsat için çok heyecanlıyım, bir meydan okumadan asla kaçan biri olmadım. Bu yüzden, piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Benim için yeni bir pist olacak, yeni pistleri denemeyi seviyorum. Eğlenceli gözüküyor ve benim sürüş stilime epey uyuyor.”

“Yamaha M1’e atlayıp gaza basmak için can atıyorum.”

“Durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama iyi hissediyorum ve Yamaha’ya ve takıma beni seçtikleri için teşekkür etmek istiyorum.”

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu kolay olmayacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım!” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gerloff, 2016 Avustralya’da Dani Pedrosa’nın sakatlanması ardından yarışa katılan Nicky Hayden’dan sonra MotoGP’de yarışan ilk Amerikalı sürücü olacak.

En son bir Grand Prix galibiyeti kazanan Amerikalı sürücü Ben Spies’di ve 2011’de Yamaha ile World Superbike Şampiyonası’nın Assen yarışında zafer kazanmıştı.

Gerloff, WSBK’de GRT Yamaha uydu takımı ile 2020’de ilk kez piste çıkmıştı.

Geçtiğimiz sene 3 podyum kazanan Gerloff, bu mayısta Aragon’da düzenlenen Superpole yarışında bir kez daha podyuma çıktı.

Fakat Gerloff, daha önce hiç Assen’de yarışmadı çünkü geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisi nedeniyle Assen’de düzenlenmesi planlanan WSBK yarışı iptal edilmişti.