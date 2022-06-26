Hollanda GP: Bagnaia kazandı, Espargaro ile Quartararo çarpıştı, Quartararo iki kez kaza yaptı!

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MotoGP'de yaz arasından önceki son yarış efsanevi Assen Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarış startında zemin kuruydu ama hava bulutluydu.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte yarış başladı ve pole pozisyonundaki Bagnaia, iyi bir startla liderliğini korumayı başardı.

5. cepten start alan Aleix Espargaro, harika bir startla ilk virajda ikinciliğe yükseldi ve Fabio Quartararo ile ikinci sıra için mücadele etmeye başladı. Espagraro, yarıştan önce Quartararo'yu startta yakalamaları gerektiğini aksi takdirde yarışı kaybedeceklerini söylemişti ve öyle de yaptı.

Espargaro-Quartararo ikilisi ilk turun son bölümüne kadar ikinci sıra için mücadele ettiler ve önde kalan isim Espargaro oldu.

İlk turun sonunda Bagnaia, Espargaro, Quartararo, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Jack Miller ilk 6'sı oluştu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing mücadele ediyor Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro-Quartararo ikilisinin mücadele etmesi, lider Bagnaia'nın işine geldi ve İtalyan sürücü, ön tarafta 1 saniyelik bir fark yaratmıştı bile.

Ancak Espargaro, lider Bagnaia'dan daha hızlı bir tempoda turluyordu ve aradaki farkı 3 tur içinde 0.2 saniyeye indirdi. Üçüncü sıradaki Quartararo ise Espargaro'ya yaklaşıyordu ve Bagnaia-Espargaro-Quartararo üçlüsü 1 saniye içerisine dizilerek yollarına devam ettiler.

5. tura geldiğimizde, Quartararo, Espargaro'ya fazlasıyla yakındı ve geçiş yapabilecek konuma gelmişti. Pistin en yavaş bölgelerinden biri olan 5. viraja geldiğimizde, Quartararo motosikletini oldukça geç bir şekilde içeri attı ve motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü.

Düşen Quartararo, Espargaro'ya çarptı ve bu ikili çakıl havuzuna uçtular. Espargaro, Quartararo'nun kendisine çarpmasına rağmen motosikletinin üzerinde kalmayı başardı ama çakıl havuzuna uçtuğundan fazlasıyla zaman kaybetti.

İspanyol sürücü, 16. sıradan yarışa katıldı ve yoluna devam etti. Quartararo ise motosikletini kaldırmasının ardından son sırada piste geri döndü.

Quartararo, 5. virajda düşerek Espargaro'ya çarpıyor

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan Espargaro-Quartararo ikilisinin kazasının ardından Bagnaia ön tarafta rahatladı. Bu kazanın ardından Bagnaia, Bezzecchi, Martin ilk 3'ü oluştu.

Sonrasında yarış biraz daha sakinleşti. Brad Binder ve Franco Morbidelli'nin kazalar yaptığını gördük. 16. sıradaki Espargaro ise yavaş yavaş sıralar kazanmaya başladı.

26 turluk yarışın 10. turuna geldiğimizde, Quartararo pit yoluna geldi ve mekanikerleri ile kısa bir sohbet etmesinin ardından yarışa geri döndü.

13. tura geldiğimizde ise Quartararo bu yarıştaki ikinci kazasını yaptı. Şampiyona lideri, 5. virajın çıkışında büyük bir highside yaşadı ve sonuncu götürdüğü yarışa veda etti. Quartararo, kazadan sonra kalkmakta zorlansa da durumu iyiydi.

Ön tarafta, 4. sıradaki Vinales, Martin'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Espargaro ise 7. sıraya kadar çıkmayı başarmıştı.

17. tura geldiğimizde ise yağmur bayraklarını gördük ve takımlar ikinci motosikletlerini ayarlamaya başladılar. Ancak yağmur, yarışın geri kalanında sürücüleri etkilemedi.

Bitime 3 tur kala, 4. sıradaki Miller, Vinales'i kovalamaya başladı ancak geçiş yapamadı.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo-Espargaro kazasının ardından rahatlayan Bagnaia, yarış boyunca hata yapmadı ve Hollanda'da kariyerinin 7. galibiyetini aldı. Bu galibiyet, şampiyonada yeniden oyuna dönmek isteyen Bagnaia için oldukça önemli oldu.

Marco Bezzecchi, sıralama turlarını 4. sırada tamamlamıştı ve güçlü temposunu yarışa da taşıdı. Valentino Rossi'nin öğrencisi olan İtalyan sürücü, yarışta kaostan uzak durdu ve güçlü bir tempo sergileyerek 2. sırada finiş gördü.

Vinales, Miller'ı arkasında tutmayı başardı ve Aprilia ile ilk podyumunu elde etti. Quartararo ile kazasının ardından 16. sıraya gerileyen Espargaro, son tura 6. sırada girmişti. Son şikanda iki kişi birden geçen Espargaro, inanılmaz bir geri dönüş sürüşüne imza attı ve yarışı 4. sırada tamamladı.

İspanyol sürücü, bu sonuçla birlikte Quartararo'dan iyi puanlar aldı ve şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Brad Binder, 5. olarak KTM için güçlü bir sonuca imza attı. Uzun tur cezası çeken Jack Miller ise damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Jorge Martin, Joan Mir'in önünde 7. sırada yer aldı. Diğer KTM sürücüsü Miguel Oliveira ise 9. oldu. Fabrika KTM böylelikle iki sürücüsüyle birlikte puan almış oldu.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda ile sözleşme imzalaması beklenen Alex Rins ilk 10'u tamamlarken, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini 11. sırayı aldı.

Yarış içerisinde uzun tur cezası alan Takaaki Nakagami finiş çizgisini 12. sırada geçti. Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Johann Zarco, sadece 13. olabildi. Onu Fabio Di Giannantonio takip etti. Günün son puanı ise Alex Marquez'e gitti.

Bu mükemmel yarışla birlikte, MotoGP 5 haftalık yaz arasına giriyor. Sezon, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Seans sonucu:

Francesco Bagnaia, Ducati Team race start Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images