Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi

Bu hafta sonu ilk kez Hindistan'da yarışacak olan MotoGP, Yeni Delhi'ye yaklaşık 50 km uzaklıktaki eski Formula 1 pistini kullanıyor.

Cuma günü antrenmanlarda yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle, hava koşulları yarışçılar için şimdiden sıkıntıya yol açtı.

Öyle ki, sürücülerin şikayetlerinin ardından sprint yarışı bir tur, ana yarış ise üç tur kısaltıldı.

Cumartesi sabahı ise bambaşka bir hikayeyle karşılaştık; Moto3 sınıfı için Q2'nin başlamasına dakikalar kala, şiddetli sağanak yağış sıralama turlarının uzun bir süre ertelenmesine neden oldu.

Yağmur halen devam etmekte, dolayısıyla sprint yarışı da çok büyük ihtimalle ertelenecek.

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Buddh pistindeki ıslak zemin verisi eksikliği nedeniyle, MotoGP sürücüleri yağmur yağması durumunda sprintten önceki koşullarda ek bir antrenman yapılacağı konusunda anlaşmıştı.

Dorna da bu anlaşmayı doğruladı.

Basın açıklamasında, "Moto2 sıralama turlarının bitiminden 15 dakika sonra, pit yolu ıslak zeminde 15 dakikalık bir MotoGP seansı için açılacak."

"MotoGP ıslak zemin seansının bitiminden 20 dakika sonra sprint yarışı için hızlı start prosedürü başlatılacak." ifadeleri yer aldı.

Güncelleme: Sprint yarışı beklendiği üzere ertelendi, yeni başlangıç saati 14.08.