Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi
Hindistan'daki ilk MotoGP yarışı öncesi sorunlar bitmedi, bu kez de yağmurdan ötürü sprint yarışı ertelenecek ve 15 dakikalık ek bir antrenman seansı eklenecek.
Bu hafta sonu ilk kez Hindistan'da yarışacak olan MotoGP, Yeni Delhi'ye yaklaşık 50 km uzaklıktaki eski Formula 1 pistini kullanıyor.
Cuma günü antrenmanlarda yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle, hava koşulları yarışçılar için şimdiden sıkıntıya yol açtı.
Öyle ki, sürücülerin şikayetlerinin ardından sprint yarışı bir tur, ana yarış ise üç tur kısaltıldı.
Cumartesi sabahı ise bambaşka bir hikayeyle karşılaştık; Moto3 sınıfı için Q2'nin başlamasına dakikalar kala, şiddetli sağanak yağış sıralama turlarının uzun bir süre ertelenmesine neden oldu.
Yağmur halen devam etmekte, dolayısıyla sprint yarışı da çok büyük ihtimalle ertelenecek.
Stefan Bradl, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Buddh pistindeki ıslak zemin verisi eksikliği nedeniyle, MotoGP sürücüleri yağmur yağması durumunda sprintten önceki koşullarda ek bir antrenman yapılacağı konusunda anlaşmıştı.
Dorna da bu anlaşmayı doğruladı.
Basın açıklamasında, "Moto2 sıralama turlarının bitiminden 15 dakika sonra, pit yolu ıslak zeminde 15 dakikalık bir MotoGP seansı için açılacak."
"MotoGP ıslak zemin seansının bitiminden 20 dakika sonra sprint yarışı için hızlı start prosedürü başlatılacak." ifadeleri yer aldı.
Güncelleme: Sprint yarışı beklendiği üzere ertelendi, yeni başlangıç saati 14.08.
Son Haberler
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı! Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım" Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar