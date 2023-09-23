Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

MotoGP sürücüleri Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve zamanında Formula 1'e ev sahipliği de yapan Buddh pistinde ilk kez yarışmaya hazırlanıyorlar.

Cuma günü 70 dakikalık iki uzun antrenman seansı sayesinde piste alışan sürücüler, pistin teknik zorluklarını ve viraj çeşitliliğini överken, Yeni Delhi'deki yoğun sıcaklık nedeniyle uzun sürüşlere odaklanamadılar.

Birçok sürücü koşulların Malezya ve Tayland gibi bazı Asya pistlerinde yaşadıklarından daha kötü olduğunu düşünmekte.

Öyle ki, şampiyona lideri Francesco Bagnaia "Arka düzlükte yanıyormuş gibi hissediyorsunuz, boğazınızın yandığını, bacaklarınızın yandığını hissetmeye başlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İkinci antrenmandan sonra, sürücüler endişelerini komiserlere dile getirdiler ve onlar da güvenlik gerekçesiyle harekete geçilmesi gerektiğini düşündüler.

Sonuç olarak, hem sprint yarışının, hem de ana yarışın kısaltılmasına karar verildi.

Karar kapsamında sprint yarışı 12 tur yerine 11 tur, ana yarış ise 24 yerine 21 tur üstünden gerçekleştirilecek.

Kuzey Hindistan'da en yoğun yaz mevsimi sona ermiş olsa da, sprint yarışının başlangıcında sıcaklığın 37 derece seviyesine ulaşması bekleniyor.

Pistte ayrıca Cumartesi günü nem oranının %92'ye kadar çıkması bekleniyor ki bu da ısıyı arttıracak ve yarışı sürücüler için daha da zor hale getirecek.