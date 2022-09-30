Hindistan resmen 2023 MotoGP takviminde

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MotoGP, geçtiğimiz hafta dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan'da MotoGP yarışı düzenlemek için niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.

Başlangıçta hedef 2024 gibi görünüyordu, ancak Cuma günü açıklama yayınlayan Dorna, ülkenin 2023'te takvime gireceğini duyurdu.

Yarışın yapılacağı yer, başkent Yeni Delhi'den çok da uzak olmayan Buddh Uluslararası Pisti olacak. Geçmişte burada zaten Formula 1 yarışları yapılıyordu, ancak bu durum finansal, bürokratik ve vergisel nedenlerle kısa sürdü.

Dorna patronu Carmelo Ezpeleta, "Buddh Uluslararası Pisti'nin 2023 takviminde yer almasından gurur duyuyoruz."

"Hindistan'da çok sayıda taraftarımız var ve bu sporu onlara sunmak için sabırsızlanıyoruz."

"Hindistan, motosiklet endüstrisi ve dolayısıyla motosiklet yarışlarının öncüsü olan MotoGP için önemli bir pazar."

"Oradaki yarışı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz ve taraftarları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

MotoGP'nin 2023 takvimini yakında resmen açıklaması bekleniyor.

26 Mart'ta Portekiz'de başlayacak 2022 sezonunda, Kazakistan Grand Prix'si de de dahil olmak üzere an az 22 yarış olacak.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna