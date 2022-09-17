Hindistan, MotoGP takvimine katılmaya hazırlanıyor!

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Hindistan Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu'nun (FMSCI) Haziran ayında yaptığı "dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde MotoGP ve Formula E yarışları düzenlemek için çalıştıklarına" yönelik bir açıklamadan bu yana özellikle MotoGP ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor.

Bu ihtimal her an kesinlik kazanabilir, nitekim Cuma günü birçok yerel medya kuruluşu 2023 MotoGP takviminde Hindistan'ın yer almasının planlandığını ve Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta'nın önümüzdeki hafta sonu Japonya GP'si öncesi bir açıklama yapmasının beklendiğini bildirdi.

Autosport/Motorsport.com, Delhi'nin eteklerindeki Buddh Uluslararası Pisti'nin gelecek yıl gibi erken bir tarihte bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapabileceğini birden fazla kaynaktan teyit etti -ancak 2024 daha gerçekçi bir seçenek.

Dorna ilk kez Hindistan pazarına girmeye çalışmıyor; bundan 10 yıl önce World Superbike'ın Hindistan'ı 2013 takvimine almasının ardından birtakım girişimler olmuş, ancak yarış "operasyonel zorluklar" nedeniyle iptal edilmişti.

Ancak 2011-13 yılları arasında Hindistan'da düzenlenen üç Formula 1 yarışının ve iptal edilen WSBK yarışının aksine, Buddh'da yapılması önerilen MotoGP yarışı, pist sahibi Jaypee Group tarafından desteklenmeyecek.

Jaypee Group, kendilerine bağlı şirketlerden birinin bu yılın başlarında kredilerini ödeyememesi ve bir diğerinin de iflas işlemleriyle mücadele etmesi nedeniyle ciddi bir borç yükünün altında. Bu nedenle yarış büyük ihtimalle Noida merkezli FairStreet Sports'un organizatörlüğünde düzenlenecek.

Start action Photo by: ARRC

Buddh Uluslararası Pisti daha önce 2016 yılında Asya Yol Yarışı Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışına ev sahipliği yapmış ve etkinlik Chennai'deki MMRT pistinin sahibi olan Madras Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenmişti.

Pist öncelikli olarak Formula 1 için inşa edildi, ancak bunun yanı sıra tasarım esnasında motosiklet yarışları da hesaba katıldı.

Planın gerçekleşmesi halinde Hindistan, Malezya, Tayland ve Endonezya'dan sonra Asya'nın güneyinde MotoGP yarışı düzenlenen dördüncü ülke olacak.

MotoGP birkaç yıldır bu bölgedeki aktivitesini ciddi anlamda arttırmakta, dolayısıyla Hindistan, dünyanın en büyük motosiklet pazarı da olduğu için serinin genişlemesinde mantıklı bir adım olarak görülmekte.