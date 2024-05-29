Hindistan MotoGP organizatörü bu yılki yarışı iptal etti, gözünü Mart 2025'e dikti

Dorna ile ortak bir açıklama yayınlayan yarış organizatörü Fairstreet Sports, Motorsport.com tarafından bu ayın başlarında yayınlanan haberleri doğrulayarak etkinliğin bu yıl için iptal edildiğini duyurdu.

Buddh Uluslararası Pisti, 23-25 Eylül tarihlerinde sezonun 14. yarışına ev sahipliği yapacaktı.

Dorna'nın niyeti, Haziran ayında yapılması gereken ancak bölgedeki şiddetli sel nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Kazakistan Grand Prix'sini Hindistan GP'sinin yerine geçirmek.

Fairstreet'ten gelen açıklamada iptalden ziyade bu yılki yarışı "2025'e taşımaktan" bahsedildi.

Fairstreet Sports CEO'su Pushkar Nath Srivastava, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, “Yarışı gelecek yılın Mart ayının birinci ya da ikinci haftasına alma kararı tüm paydaşlar arasında verilen ortak bir karar."

“Eylül ayındaki uygun olmayan hava koşulları, geçen yıl da görüldüğü gibi hem yarışçılar hem de görevliler için önemli zorluklar yarattı. UP hükümetinin desteği ve vizyonuyla, yarış, Mart ayında daha görkemli şekilde düzenlenecek ve motor sporları etkinliklerinde mükemmellik için yeni bir standart belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Fairstreet Sports, yarışın Eylül ayında yapılmaması iççin Greater Noida'daki hava sıcaklığını işaret etse de, 2024 yarışının yapılmamasının ardında tarafların imzaladığı sözleşmeyi ihlal etmesi yatıyor.