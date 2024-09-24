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MotoGP

Hindistan GP 2025 MotoGP takviminden çıkıyor

Autosport'un öğrendiğine göre Hindistan 2025 MotoGP takviminde yer alamamaya çok yakın.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Autosport, gelecek yılın takviminin resmi olarak açıklanmasından önce, Hindistan'ın 2025 yılında MotoGP takvimine geri dönme şansının azaldığını öğrendi.

Delhi'nin hemen dışındaki Buddh pistindeki yarış, 2023'te şampiyonadaki ilk ev sahipliğini yaptı ancak orijinal programda yer almasına rağmen bu sezon gerçekleşmedi.

Hem dünya şampiyonasının organizatörü Dorna hem de yerel organizatör Fairstreet Sports, oldukça tuhaf bir açıklamayla, Eylül ayında yapılması planlanan etkinliğin hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada açıkça iptalden değil, 2025'e ertelemeden bahsedildi.

MotoGP Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “FIM, IRTA ve Dorna Sports, Hindistan Grand Prix'sinin 2024‘te yapılmayacağını ve MotoGP'nin operasyonel nedenlerden ötürü ülkeye dönüşünü 2025’in başlarına ertelediğini duyurdu”

“Eyaletin MotoGP'ye olan uzun vadeli bağlılığını sürdüren Uttar Pradesh Hükümeti'nin tavsiyesi üzerine, spor, hava koşullarının hem seyirciler hem de sürücüler için en uygun olması beklenen Mart 2025'te Buddh Uluslararası Pisti'ne geri dönecek.” dedi.

Bundan iki ay sonra Dorna, Buddh'ın bağlı olduğu ekonomik merkez olan Uttar Pradesh hükümetinin yatırım ajansı Invest UP ile yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2027'ye kadar sürecek olan üç yıllık sözleşme, önceki organizatör Fairstreet'i saf dışı bıraktı.

Ancak Autosport, Hindistan Grand Prix'sinin 2025 yılında da gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, çünkü yerel yetkililerin etkinliği düzenlemek için gerekli mali desteği bulamadıklarını anlıyor.

Yılın bu aşamasında ve takvimin kamuoyuna açıklanmasının aciliyeti göz önüne alındığında, bir anlaşmaya varılması giderek daha da zor görünüyor.

Halihazırda onaylanmış olan tarihlere göre 2025 sezonu Mart ayının ilk hafta sonunda Tayland'da başlayacak ve 16 Mart'ta Arjantin'de yapılması beklenen turdan önce iki haftalık bir ara verilecek, ardından 30 Mart'ta Austin'e gidilerek Amerika yarışı tamamlanacak.

Şampiyona daha sonra Nisan sonundan (Jerez) Eylül ortasına (San Marino) kadar Avrupa'da devam edecek ve Avrupa'ya dönmeden önce iki çift yarıştanoluşması beklenen bir Asya turuna çıkacak.

Sezon, başlangıçta yedek olarak planlanan ve nihayet takvime dahil edilecek olan Portimao'dan bir hafta sonra Kasım ortasında Valencia'da sona erecek.

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