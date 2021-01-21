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MotoGP / Son dakika

Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"

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Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"
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Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Marc Marquez'in ekip şefi Santi Hernandez, Stefan Bradl'ın sakat olan Marquez'in yerine geçmesinin, Andrea Dovizioso'nun geçişinden "daha mantıklı" olacağını söyledi.

Marquez geçen senenin İspanya Grand Prix'sinde sağ kolunu kırmasından beri pistlerden uzakta kaldı ve üç kez ameliyat geçirdi - bu ameliyatlardan en sonuncusunu Aralık'ta geçiren Marquez'in 2021 takviminin ilk yarışlarını kaçırması bekleniyor.

Çek GP'sinden itibaren HRC test sürücüsü Bradl, yarışlarda Marquez'in yerini aldı ve takım adına çıktığı son altı yarışta iki kez ilk 10 sonucu aldı.

2021'de Ducati koltuğunu kaybeden Dovizioso, bu sene yarışlara ara verme kararı almış olsa da Honda için Marquez'in yerine geçme ihtimalini hiçbir zaman rafa kaldırmadı.

Ancak Motorsport.com'un İspanya GP'si podcastine konuşan Hernandez - aynı zamanda Bradl'ın da ekip şefi - Dovizioso ile anlaşmanın Honda için "normal" bir hareket olmayacağını ve Bradl'ın 2020'de yaptığı "iyi iş" nedeniyle Marquez'in yerine tekrardan Alman sürücünün geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Hernandez'in açıklamaları şu şekilde: "Honda'nın Marc'ın yerine Dovizioso ile anlaşması bana göre normal değil."

"Eğer sene içerisinde bunu bir seçenek olarak görselerdi ve onu (Bradl) bir test sürücüsü olarak alsalardı, onu getirmek mümkün olmazdı - çünkü, olan birkaç şey dışında, Stefan gerçekten inanılmaz bir iş başardı - ben sadece bir sürücüyü üç yarış için imzalamalarını anlamazdım."

 

"Bradl'ın yedek pilot olması daha mantıklı olurdu, çünkü motosiklet üzerinde daha iyi hisleri olan isim o."

"Yarışlarda olan şeyleri anlayan isim o, sadece yarışlarda olabilecek durumları bilen kişi de o."

"O hıza sahip olduğu için ve testleri yapan kişi o olduğu için, motosikleti geliştirmek için testleri yapan kişi o olduğu için, Marc'ın yerine gelebilecek daha iyi biri var mı?"

2020'de toplam dokuz farklı pilot yarış kazanırken, 15 farklı pilot ise 14 yarışlık takvimde podyuma çıkmayı başardı.

Marquez'in son senelerde şampiyonluk için ortaya koyduğu istikrar, geçen seneki sezonda ortada yoktu ve bu sebeple Hernandez; Dovizioso, Maverick Vinales ve Fabio Quartararo gibi isimlerin Marquez'in yarattığı boşluğu dolduramamalarından dolayı şaşkın olduğunu söyledi.

"Yumruklarını masaya vurmaları gerekenler ve serinin lideri olması gerekenler bunu yapamadılar."

"Kimse yapamadı. Şaşırtıcı olan şey şu ki Vinales, Quartararo veya Dovizioso gibi insanlar tamamen farklı bir noktada olabilirlerdi."

"Sanki bir tavşanı tazıların önünden almış ve koşamaz bir durumda olmuşlar gibiydi."

"Belki de sezonun başında şampiyon olmaya hazırlanıyorlardı, bir anda son şampiyon ortadan kayboldu ve ne yapacaklarını bilemediler, bu sebeple de kayboldular."

"Quartararo, Jerez'deki ilk iki yarışı kazandı ve ortadan kayboldu. Beni oldukça fazla şaşırttı."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Oriol Puigdemont

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