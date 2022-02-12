Hayal kırıklığı yaşayan Quartararo: "Geleceğim tamamen açık"

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Quartararo, Yamaha'nın 2021 motosikletine kıyasla en yüksek sürat anlamında ilerleme kaydedememiş olmasından ötürü Sepang testinin ardından epey mutsuzdu ve Mandalika testinde durum pek farklı değildi.

Fransız sürücü, kasım ayında yaptığı açıklamada 2022 paketini gerçek anlamda test edip, performansının nasıl olduğunu görünceye kadar 2023 Yamaha anlaşmasını imzalamayacağını söylemişti.

Yamaha, 2021 dünya şampiyonuyla kontrat yenilemeyi "en önemli öncelik" olarak görmesine rağmen Quartararo, cumartesi günü yaptığı açıklamada tekliflere tamamen açık olduğunu ima etti.

Quartararo, ”Açıkçası, motosiklette daha büyük bir gelişim olmasını bekliyordum..."

"Bu da benim için geleceği tamamen açıyor. Artık kendim için en iyi seçeneğe bakmalıyım.” dedi.

Quartararo geçen yıl düzlüklerdeki hız eksikliği nedeniyle geçiş yapmakta zorlanıyordu ve bu yüzden sıralama temposu kritik önemdeydi.

Fransız sürücü, bu yıl da durumun böyle olacağı göz önüne alındığında yine tek tur performansının önemli olacağını biliyor ancak bu alanda, geçen yıla göre daha geride olduklarını hissediyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının, 2022'de kilit nokta olup olmayacağı sorulduğunda Quartararo, "Evet, bu kesin fakat şu anda kendimi sıralama turlarında çok da iyi hissetmiyorum."

“Bu yüzden beni en çok endişelendiren şey bu. Çünkü yarış temposunda, kullanılmış lastikte süper hızlı gidebiliyorum."

“Fakat yeni lastikle atılan tek turda, geçen yıla göre geride kalıyorum."

“Yani en büyük fark bu ve bu alanı geliştirmek zorunda olduğumuzu hissediyorum.”

"Geride olduğumuz şey, kullanılmış lastikler ile yeni lastikler arasındaki farkın eskisinden çok daha az olması."

“Açıkçası bunun epey zor bir durum olduğunu hissediyorum... İki farklı lastikle attığımız turlar arasında neden bu kadar küçük farklar olduğunu anlayamıyorum." dedi.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli ise geçen yıl 2019 ve 2021 versiyon M1'lerle sürüş yapmıştı.

Motorlar arasındaki farkın çok az olduğunu belirten İtalyan sürücü, "Motor kesinlikle 2019'dan daha iyi, bu kesin."

“2021 ile 2022 motorları arasındaki fark, 2019 ile 2021 arasındaki farktan çok daha küçük.” dedi.